Instalan Asamblea Municipal Electoral aquí

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) instaló ayer la Asamblea Municipal en Juárez.

El grupo responsable de la vigilancia del proceso electoral será encabezado por Olga Magdalena Hernández Hernández, catedrática de la UACJ.

Luego de la toma de protesta de los integrantes del colegiado, se realizó la primera sesión ordinaria de la asamblea en la Sala de Sesiones de la Oficina Regional del IEE en esta frontera, la cual incluyó la discusión de 27 puntos de trabajo.

Rinden protesta

También se tomó protesta a otro profesor de la UACJ, Edgar Iván Arce Saucedo, como secretario. Para consejeros propietarios quedaron María Isabel Escalona Rodríguez, igualmente docente de la UACJ; Juan Jesús Constandse Cueto, director de Centros Comunitarios municipales en el 2018; José Ignacio Gallardo Baquier, periodista; William González Victoriano, representante de la comunidad LGTB; Liliana Licón Aragonés, directora de operaciones en Canacintra durante el 2020 y Vania Alejandra Flores Lugo, catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

“Asumimos la responsabilidad de garantizar el debido desarrollo del proceso electoral, dentro del marco jurídico y el ámbito de competencia. La principal tarea es hacer valer los principios de la democracia y promover principios de función electoral”, comentó Hernández Hernández.

La funcionaria electoral apuntó que se debe fomentar una mayor confianza en los órganos electorales ante el despliegue del proceso electoral. “Esperamos logar un resultado favorable y convincente para la ciudadanía”, dijo.

Los elegidos

En el proceso de designación de los funcionarios para asambleas electorales participaron 2 mil 100 ciudadanos, de los cuales 120 eran de Juárez. A la segunda fase pasaron mil 800 aspirantes, de los cuales se designaron a 867 en todo el estado, más del 60 por ciento, mujeres.

La propuesta de designar a dos personas no binarias, aseguró el organismo electoral, armoniza con el cumplimiento de la paridad de género, porque su designación no afecta la ocupación de mayorías para las mujeres y su registro como persona no binaria se puede realizar sin que deba ocupar como tal un espacio para los hombres.

En lo que respecta a las presidencias de las asambleas municipales, se tiene que 43 mujeres y 24 hombres ostentan el cargo de la presidencia. Por lo que respecta a las Secretarías, son 57 mujeres y 10 hombres los que ocupan el cargo.

redaccion@redaccion.diario.com.mx