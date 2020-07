Insta Cabildo a PASA regularizar recolección de basura

Araly Castañón / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El Cabildo autorizó esta tarde instar a la empresa denominada Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. (PASA), a fin de que regularice a la brevedad el posible servicio de recolección de residuos, y semanalmente presente un reporte de su personal operativo, número de rutas y horarios operantes.

El acuerdo se toma luego de que la comisión de Servicios Públicos y otros regidores se reunieron en días pasados con directivos de PASA y se acordó eficientizar el servicio a corto plazo, expuso el edil independiente, René Carrasco.

La síndica Leticia Ortega, propuso revisar la operación de PASA y si no cumple con el contrato, rescindirlo.

A su vez, el regidor autónomo Óscar Gallegos, expuso que los ediles estarán al pendiente de que cualquier problema que se presente con la concesionaria se busque una solución inmediata.

“Si la empresa no cumple con lo que se nos prometió a los miembros del Cabildo podamos aplicar las cláusulas del contrato”, agregó.

Además planteó darle seguimiento a la empresa, a través de la comisión de Servicios Públicos Municipales.

En este asunto de la orden del día, hubo una participación ciudadana de María Elena Mendoza, quien expresó que los ciudadanos notan fallas en el servicio de recolección de basura desde hace tres meses, y de tres visitas a la semana se realizan dos y veces una, por ejemplo en el área de Valle del Sol.

Agregó que no sólo es la frecuencia si no que la calidad del servicio es mala, pues en algunas colonias el camión pasa por unas calles sí y por otras no, entre otras deficiencias.