Inspira frontera documental

Ciudad Juárez— “Dibujos contra las balas”, es el nombre de un documental inspirado y grabado en Ciudad Juárez, el cual fue seleccionado para estrenarse en el Festival de Cine de Morelia.

La autora buscaba contar las acciones que la sociedad civil en México hace para apoyar a los menores que han sufrido los estragos de la alta violencia, de lo cual, asegura, encontró muy pocos esfuerzos en todo el país, pero los que llamaron su atención fueron los de esta frontera, así lo comentó Alicia Calderón, directora y coproductora de esta obra.

“Yo soy de Guadalajara, la investigación la estaba haciendo desde allá y estaba buscando en todo el país, hablando a organizaciones porque me interesaba mucho ese tema, ver cómo se estaba trabajando con los niños y desgraciadamente encontré poquisísimos esfuerzos, pero felizmente los que más encontré eran de Ciudad Juárez”, comentó desde Barcelona, España, en entrevista telefónica para El Diario.

La Organización Popular Independiente (OPI) realiza un proyecto en las colonias vulnerables, que consideró que además de ser interesante para su historia, se puede replicar fácilmente en todo el país.





El proyecto juarense se puede replicar en todo el país

Por esa razón se trasladó a esta ciudad, para iniciar las grabaciones, “me gustó mucho un programa que tienen en las colonias, donde abren como pequeñas estancias infantiles muy sui generis, me pareció que era muy interesante porque buscan a una mujer de la misma colonia que, al igual que los niños, vive, padece los efectos de la violencia, igual que los niños y niñas, está inmersa en un entorno muy complejo y muy violento que no es exclusivo de Juárez sino prácticamente de gran parte del país y esta misma vecina se convierte en un apoyo fundamental para estos niños, entonces me gustó mucho que no tenía la formalidad de un trabajo terapéutico o en términos formales sino que fuera el mismo entorno el que ofreciera un apoyo a los niños”, mencionó.

El documental también muestra algunas historias de los niños que han perdido a su padre o a un ser querido dentro de la ola de violencia, refleja el miedo que viven en las calles y a partir de ahí el trabajo que hace la OPI con ellos.

“Entonces yo dije, quiero hacer una película de eso, porque me parece que es un modelo de intervención social replicable en el resto del país, en un momento en que todos estamos muy cansados y hartos por no ver una solución al tema de la violencia y que de alguna manera estamos urgidos de ideas, de propuestas que nos ayuden a salir del abismo de la violencia, entonces por eso empezamos a hacer un documental sobre el trabajo de esta organización, que al mismo tiempo reflejara el drama por que atraviesan los niños y niñas mexicanas, en este caso de Ciudad Juárez”.

La obra tiene una duración de 90 minutos, y fue grabado de 2014 a 2018 en distintos periodos, indicó su directora.

Fue el pasado viernes cuando Alicia recibió la noticia de que “Dibujos contra las balas” fue seleccionado en competencia dentro del reconocido festival de cine en donde será visto por primera vez.

“Esto nos tiene muy contentas y muy nerviosas porque la OPI no lo ha visto, ayer les avisé y están muy contentas de que se pueda ver algo de su trabajo, pues nos inquieta y nos gustará mucho saber la opinión de la OPI y de los niños y niñas de Ciudad Juárez que salen en el documental, que son bastantes por cierto”, comentó.

Dijo que después del estreno, buscará a través de las empresas que lo produjeron y del instituto de Cinematografía, realizar una estrategia de distribución.

“Este es el primer paso, estrenar en uno de los festivales más importantes de cine de México, para que eso pueda impulsar más la película y podamos llegar a más festivales, en el caso de Ciudad Juárez no hemos definido fecha, pero yo desearía que vaya con ambulante o en algún otro festival y una vez que termine el circuito de festivales ponerlo al alcance de mucha más gente a través de las plataformas digitales”

Alicia Calderón tiene una larga carrera periodística, la cual ha desarrollado en medios como la agencia Reforma, Milenio y como corresponsal de agencias, este es el segundo documental que realiza, el primero fue “Retratos de una búsqueda”, estrenado en 2014 en Morelia, en el que narra la historia de las madres que tratan de encontrar a sus hijos desaparecidos en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Alicia mencionó que a través de sus obras, busca reflejar la realidad que viven los mexicanos, que en general promuevan la defensa de los derechos humanos y la fuerza que tienen las mujeres para salir adelante.