Inspeccionan puente tras incidente a balazos

Un convoy conformado por al menos 29 agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acudieron ayer al bordo del río Bravo para documentar la situación del lugar, luego de que la madrugada del miércoles 26 de julio un grupo de uniformados amedrentó a disparos a decenas de migrantes.

Aunque hasta ayer las autoridades no habían dado una postura oficial, los agentes federales recorrieron el bordo desde la altura del Consejo Estatal de Población (Coespo) hasta el llamado “Puente Negro”, en donde tomaron apuntes y fotografías para luego retirarse del lugar.

Migrantes de países como Cuba y Venezuela, quienes buscaban cruzar la frontera durante la madrugada del miércoles a través del río Bravo/Grande, narraron que un grupo de agentes de la Guardia Nacional mexicana llegó para amedrentarlos a disparos e impedir que salieran del país para ingresar a Estados Unidos.

Uno de los extranjeros compartió con El Diario un video con duración de 10:12 minutos en el que se escucha cuando los uniformados les dicen a los migrantes: “vámonos, vámonos”, quienes cuestionan a dónde los van a llevar. Después, los extranjeros comienzan a gritar: “suéltame, suéltame” y los uniformados disparan sus armas largas hacia el piso, junto a las vías del tren.

En las imágenes también se observa cuando un hombre vestido de negro –quien según los migrantes arribó con los militares– los amenaza con un arma corta, con la mano estirada a la altura de su pecho, y aparentemente después dispara. Se trata al parecer de un hombre encargado de la vigilancia del tren binacional, al igual que otros quienes visten un chaleco de color rojo.

“Uno de ellos le pegó a un muchacho con la macana y yo le dije que se viniera conmigo, y tiró su macana y se quitó el chaleco para empuñarme, pero se metieron los demás… luego le dieron mejor un perro para que él se encargara del perro”, relató el venezolano.

Otro venezolano narró ayer que él estaba acostado en el bordo del río Bravo cuando los militares llegaron a dispararles para que se retiraran de la frontera.

“Yo sufrí un secuestro en Reynosa y me vine a acá porque me dijeron que era la frontera más segura y luego los militares nos disparan, no sabemos si eran balas de verdad, pero en ese momento uno no se va a poner a investigar”, comentó.

Vigilarán municipales el bordo las 24 horas

Elementos de la Guardia Nacional retiraron la noche del miércoles a decenas de migrantes que dormían sobre el bordo del río Bravo, bajo el puente internacional Paso del Norte, en donde la Policía municipal se mantendrá las 24 horas del día para evitar su regreso.

“Anoche estábamos ahí tranquilos y nos dijeron que no podíamos estar ahí”, relató un migrante venezolano, mientras que una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recorría el bordo para evitar que volvieran a sentarse bajo el puente internacional.

“No somos delincuentes, no nos miren así; sólo somos migrantes”, dijo un sudamericano ayer en el exterior del Consejo Estatal de Población (Coespo), en donde permanecía en la sombra, frente al bordo en el que se observaron cobijas, los restos de una fogata en la que cocinaban e incluso un sillón en donde dormían algunos de ellos.

Algunos de ellos narraron que horas después de ser atacados a disparos por agentes de la Guardia Nacional durante la madrugada del miércoles, comenzaron a caminar sobre el bordo del río para buscar por dónde podrían cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos y entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso; sin embargo, fueron amenazados por los tripulantes de una camioneta negra, quienes dijeron ser “del cártel” y que se fueran del bordo.

El grupo, conformado por familias con niños y adultos, dijo que le señalaron la camioneta negra a una unidad de la Policía municipal, pero que los agentes preventivos ignoraron sus narrativas y sólo los guiaron nuevamente hasta la altura del Centro.

Ayer también se observaron policías municipales a bordo de cuatrimotos en el parque ubicado en el semáforo de la calle Oro y el bulevar Bernardo Norzagaray, en donde permanecieron durante los últimos meses migrantes venezolanos limpiando los vidrios de los vehículos, vendiendo dulces o sentados bajo la sombra.