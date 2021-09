Insistirá Misiones en reactivar cobro de estacionamiento

Ciudad Juárez— El Centro Comercial Las Misiones insistirá en la reactivación del cobro en su estacionamiento.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que en una plática que sostuvo ayer por la tarde con los administradores de la plaza, le manifestaron su intención de volver a cobrar, aunque desconoce si implementarán alguna acción legal contra la clausura que les realizó el domingo Protección Civil.

Aunque la clausura tiene que ver con la falta de suficientes salidas para la cantidad de vehículos que alberga, el presidente de Canaco desconoce si crearán más aberturas para corregir esos errores.

Sin embargo, agregó que la plaza insiste en que cuenta con las medidas legales para reactivar el cobro, por lo que si se hacen las adecuaciones necesarias, podrían reabrir.

“Ellos dicen que tienen todo su expediente legal, que no les pueden cerrar y que van a volver a abrir… Ya en cuestiones legales no podemos entrar nosotros porque no somos abogados, pero que el amparo está muy bien hecho y que es arbitrario que les hayan cerrado”, expresó.