Inmunizan a 23 haitianos

Ciudad Juárez.— Un total de 23 migrantes de origen haitiano fueron vacunados el lunes contra la influencia, rubéola y sarampión por personal del Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, en el Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM).

Los isleños que acudieron a las oficinas del (Coespo) en busca de una oportunidad para cruzar la frontera, recibieron también ácido fólico, suero y desparasitantes, por parte de dos enfermeras, quienes aplicaron las biológicos a quienes lo solicitaron.

Las trabajadoras de la Secretaría de Salud acudieron al exterior del edificio de Coespo, ubicado a un costado del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, para vacunar a los migrantes que tienen desde semanas hasta meses en esta frontera.

Evens Celestin, de 47 años de edad, quien llegó hace un mes a Ciudad Juárez con su esposa de 37 años y su hijo de nueve años recibió las dos dosis, primero una contra la influenza en el brazo izquierdo, y luego la otra contra el sarampión y rubéola, denominada “sr”, en el brazo derecho.

Celestin ha acudido todos los días desde la semana pasada ante las diferentes autoridades, ya que asegura que no ha podido conseguir trabajo en la ciudad, y desde hace días tienen que dormir en la calle, por lo que ya ha buscado albergue tanto en Coespo como ante Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde han permanecido durante horas, sin lograr un espacio para su familia.

“Yo tengo casi un mes durmiendo en la calle con mi familia, porque yo no tengo dinero para pagar renta. Yo mismo pedí apoyo, pero no me entienden”, lamentó el haitiano quien dijo necesitar ayuda.