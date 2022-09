Injusta, ‘ficha’ a tráileres para ingresar a Juárez

El transporte de carga internacional no es un problema para la ciudad, aseveró el presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, ante la posibilidad de que el próximo año el Municipio cobre a este sector un gravamen por el registro de unidades que atraviesan la ciudad, luego del accidente que dejó 10 muertos en Ahumada la semana pasada.

Sotelo aseguró que al menos en lo que les corresponde, la medida sería injusta.

PUBLICIDAD

Esto porque, asegura, los transportistas que exportan e importan mercancías a Estados Unidos y que trabajan para el sector maquilador cumplen con la ley en materia de pesos y dimensiones, y no dañan el pavimento, que es uno de los argumentos de la propuesta planteada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El líder empresarial aseguró que la Delegación de Autotransportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la que hay una en Chihuahua y otra en Juárez, ya tiene un padrón de tractocamiones de carga pesada.

“Aquí no es como los de pasaje o transporte público, los de las maquiladoras. Aquí es imposible que un tractocamión de carga ande sin su registro de la SCT”, aseveró.

Lo mismo, dijo, que un operador ande sin licencia. “Está muy regulado todo, no es como en el estado, que no pueden regular nada”, expresó.

El sábado, el alcalde Pérez Cuéllar anticipó que se buscará que el próximo año todo el transporte de carga se registre antes de entrar a la ciudad y que esos recursos se inviertan en obras de pavimentación.

La idea, expuso el edil, es que no haya un solo camión que no esté registrado, que además pague por ese registro y ese dinero sea para infraestructura, una propuesta que, agregó, se planteó en la Ley de Ingresos del 2022 pero no se aplicó por falta del personal que implicaría registrar a los tractocamiones.

“Cuando él dice un padrón de los que llegan a Juárez, muchos de los que estamos en Juárez llegamos porque salimos al sur del estado o al interior del país, así que no tengo idea a qué se esté refiriendo”, argumentó ayer Sotelo.

Expuso que este sector productivo registra 6 mil importaciones y exportaciones diarias, 3 mil y 3 mil respectivamente.

El 85 por ciento sale de Juárez, mientras que el 15 por ciento de las 3 mil importaciones y el 15 por ciento de las 3 mil exportaciones van al sur del estado o vienen del sur hacia la ciudad.

En ese sentido, arguyó: “habrá algunos transportistas que no cumplan con los pesos permitidos por la ley porque no hay autoridad que se los exija, hablando de México”.

“Pero los que cruzamos todos los días nos revisan y nos pesan, y nos checan los frenos y las luces”, afirmó.

Aclaró: “hay dos tipos de transporte, y el internacional, que anda al 100, incluso en las maquiladoras saben que nos deben de cargar las libras necesarias distribuidas en cada uno de los ejes”.

jolmos@redaccion.diario.com.mx