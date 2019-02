Iniciativa Privada aprovecha campaña 'Ni una Menos' para hacerse publicidad

Chihuahua.- Grupos de mujeres chihuahuenses han creado un movimiento denominado “Donde no trabajar Chihuahua” que se ha dado a conocer a través de redes sociales, en estos señalan que la iniciativa privada se hace publicidad al sumarse a la campaña de “Ni una menos”.

En el grupo de “Mujéricas Chihuahua” afirman que hay denuncias de acoso sexual y laboral hacia las mujeres, en contra de algunas empresas, agregando en el mensaje “Si pretenden que las posibles víctimas de violencia busquen refugio en sus sucursales donde es obvio que no creen en las víctimas de violación y por el contrario, protegen a los agresores, sepan que NO OLVIDAMOS. No vamos a permitir que pretendan lavar su imagen con el sufrimiento de las mujeres. Antes de ser candil de la calle, revisen la oscuridad que cobijan dentro”.

El mensaje continúa, “A ti compañera te decimos que no tienes nada que agradecerle a estas empresas, lo que hacen ahora es parte de la responsabilidad colectiva que SIEMPRE tuvieron que ejercer y sin embargo, si tienes tiempo y la necesidad de buscar trabajo en estas empresas, pregunta cuántas mujeres tienen puestos de toma de decisiones, si el personal de recursos humanos está constantemente siendo capacitado en atención a la violencia de género y sobre todo, si ya trabajaste ahí y sufriste alguna agresión como acoso u hostigamiento cuenta tu historia directa o de forma anónima en nuestro grupo Dónde NO trabajar Chihuahua en el que buscamos asesoría, damos acompañamiento y actualizamos una base de dato”.

Finalizan publicando “EMPRESARIOS: PRIMERO ATIENDAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER AL INTERIOR DE SUS EMPRESAS, LUEGO YA PUEDEN INTENTAR SER REFUGIO PARA OTRAS. #NiUnaMenos #PurpleWashing”.

Cabe señalar que la Iniciativa Privada se ha sumado a los esfuerzos por garantizar la seguridad de las féminas al ofrecer la infraestructura física de sus establecimientos, sus líneas de comunicación tales como teléfonos e internet e incluso transporte de ser necesario y sin ningún costo para las mujeres que se sientan acosadas o en peligro.

Hasta el momento se han sumado en Chihuahua a esta campaña un total de 27 locales de distintos giros comerciales, entre las que podemos mencionar hasta el momento la agencia de automóviles Jidosha, Nissan, Renault, La Casa del Churro, Uptown Pizza, Dream Cars, el Grupo CR3, que incluye a las principales agencias como Volker, AutoTokio, Toro, GMC, entre otras; Santiamen, Woko Loco, Me late CUU, GYO, La Francia Marítima café, el salón Hair Design Tania Aguirre, Vancouver Wings, Broken Heart, Bendita Cocina, Pepe and Pau, Patio Amarillo, gasolinera Carvel, entre muchas más”.