Iniciativa de Ley de Amnistía es un proyecto ambiguo: fiscal

En caso de aplicarse la iniciativa de ley de amnistía tal y como fue enviada a la Cámara de Diputados “dejaría a los estados en total impunidad el brazo ejecutor de justicia”, señaló el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López.

“La iniciativa es un proyecto ambiguo, implicaría la extinción de la acción penal por lo que las personas que purgan penas por delitos como narcomenudeo quedarían libres que es la principal problemática que tenemos en la ciudad”, consideró el funcionario.

El domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que, entre otras cosas, dejaría en libertad a jóvenes relacionados con delitos contra la salud ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque fueron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza.

“Hay que hacer algunas consideraciones que se muestran ambiguas en la ley, un ejemplo cómo puedes determinar si una persona es obligada al trasiego de droga o en qué casos de narcomenudeo se podrá dejar libre a la persona porque en la iniciativa de ley no figura de qué droga se trataría”, dijo.

Nava López consideró que “hay algunas consideraciones que tenemos que hacer. Se está haciendo un análisis jurídico por parte de la Fiscalía para fijar una postura en caso de que avance en Cámara”.

La iniciativa de ley de amnistía también aplicaría para el caso de posibles participantes en narcomenudeo o bien sentenciados por robo simple sin violencia; para mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa y a presos políticos o de consciencia.

La iniciativa dicta que la liberación procederá siempre y cuando no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro y que no hayan utilizado armas de fuego.

“La iniciativa se entiende que es una ley de carácter federal, sin embargo exhortarían a los estados a emitir su propia ley. Vamos a esperar a que avance el proceso de discusión pues por el momento es un tanto ambigua”, insistió Nava López.

El lunes, López Obrador aseguro que “la iniciativa es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde. No hay impunidad, ya se terminó, ya no hay corrupción ni impunidad arriba. Ya lo puedo decir”, sostuvo.