Iniciará el lunes restauración de mural de Juan Gabriel

Ciudad Juárez.— En el marco de las celebraciones por el sexto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el artista visual Arturo Damasco iniciará este lunes la restauración del mural del cantautor, ubicado en la avenida Juárez, se informó ayer en rueda de prensa.

El muralista dijo que con jornadas diarias que iniciarán a las 7 de la mañana y que terminarán “hasta que el cuerpo aguante y el clima lo permita” planea terminar el 28 de agosto, mismo día en que será reinaugurado.

Agregó que en el mural de 480 metros cuadrados se restaurará el rostro de “El Divo de Juárez” y se modificará el fondo.

“Usaremos los materiales de mayor calidad, se sellará el mural, se procurará estar cuidando conforme pase el tiempo y no esperar a que se deteriore para no volver a subir a pintarlo; en esta ocasión quisimos aprovechar para hacer un cambio en el mural, más que nada en el fondo”, aseguró.

La obra se pintó por el mismo artista en el 2015, y ahora Damasco dijo que le ha sorprendido mucho los lugares hasta donde ha llegado esta imagen del “Divo de Juárez”.

“Gente que se lo ha tatuado; me he topado en la (avenida) Juárez a gente que me muestra el tatuaje junto con mi firma y para mí eso es algo muy bonito; el hecho de que se apropien de una obra de tal manera, y el hecho que me permitan restaurarla porque creo que en este punto si se quitara esta obra la gente se ofendería un poco, porque ya se apropió de tal manera que ya no es de nosotros, ya es de la ciudad”, aseguró.

La coordinadora de Asesores del Municipio, Daniela González Lara, aseguró que en la avenida Juárez también se planea plasmar un mural de Germán Valdés “Tin Tan”, cuyo espacio se está buscando.

Se informó que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) patrocinará el costo de la remoción del mural de Juan Gabriel y el Municipio aportará la grúa para subir a la obra.

El artista dijo que tan sólo el material tiene un precio de 30 mil pesos, aproximadamente.

El director de Canaco, Rogelio Ramos, dijo que el mural de Juan Gabriel seguirá siendo un ícono de la ciudad y debe ser un orgullo para los juarenses.

“Nosotros como comercio organizado vamos en esa línea, distinguir a nuestra ciudad, hacer este tipo de ejercicio que le den un distintivo, un agregado a nuestra ciudad, para poder quitar ese estigma de riesgo y de peligro que tenemos”, manifestó.

Costo

30 mil pesos de material

Tamaño de la obra

480 m2