Inician festejos a la ciudad

Ciudad Juárez.— Con el objetivo de que la ciudadanía no se olvide de la historia de Ciudad Juárez, el grupo “Juárez de Ayer” realizará hoy martes 7 de diciembre un festejo para todos los juarenses en la Misión de Guadalupe a partir de las 4:00 de la tarde.

José Luis Hernández Caudillo, historiador y miembro de la mencionada agrupación, indicó que se pensó realizar un festejo en grande por los 362 años de la ciudad y lo harán con una ofrenda floral, mariachi y pastel para todos los que asistan.

“Desde la fundación de nuestro grupo nos hemos dado a la tarea de buscar la historia, comprobarla, que sea cierta, y el objetivo es que no se pierda la historia tan interesante que se encuentra en Ciudad Juárez, lamentablemente nos hemos encontrado con que los habitantes no la conocen”, explicó.

Agregó que es director de la Comisión de Estudios Históricos, la cual se ha encargado durante dos años de rescatar los lugares y edificios históricos de la ciudad para que no se pierdan y al mismo tiempo mostrarles a las personas lo que sucedió en cada inmueble.

Destacó que esta ciudad fronteriza se caracteriza por ser un lugar que les abre las puertas a las personas de todo el país, pero además es aquí donde muchas personas del mundo llegan y deciden realizar su vida y que es importante que este sector conozca la historia.

“En la agrupación de nosotros tenemos personas que nos siguen de varias partes del país y del mundo, queremos involucrar a las personas que vengan de afuera a que conozcan la historia de la ciudad. Yo, por ejemplo, no nací en Ciudad Juárez y busqué la manera de recompensar lo mucho que me ha dado la ciudad por eso creamos el grupo, para pagar todo lo que me ha dado la ciudad: mi familia, mi trabajo…”, explicó.

Fue en el año 2012 que el grupo “Juárez de Ayer” se creó, y a partir de ese momento se han dedicado a recopilar fotografías de Ciudad Juárez, mismas que se han dado a conocer mediante redes sociales y en los diferentes eventos que se realizan.

“Tenemos un archivo inmenso que queremos dar a conocer, tenemos fotos de los cines, plazas de toros, de iglesias, tenemos la de una piedra que estuvo en la Plaza de Armas y que se colocó en 1942 para señalar la fecha real de la fundación de Ciudad Juárez”, dio a conocer el historiador.

Además agregó que existen dos teorías sobre la fundación de la Heroica Ciudad Juárez: una dicta que fue el 30 de abril de 1598, pero José Luis aseguró que fue el domingo 8 de diciembre de 1659, cuando Fray García de San Francisco apoyó en la fundación.

Explicó que existen fotografías de la primera piedra que se puso como símbolo del comienzo de esta ciudad, piedra, que informó, está enterrada en la Plaza de Armas.