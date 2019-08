Inician compras de útiles escolares

A casi un mes de que los alumnos de educación básica regresen al nuevo ciclo escolar, padres de familia se preparan para comprar parte de la lista de útiles escolares para evitar hacer un solo gasto de hasta mil pesos.

Cada nuevo ciclo escolar Johana Gamboa acude a la papelería para comprar con anticipación la lista de útiles de sus dos hijos; en esta ocasión sólo surtió la de uno de ellos.

“Voy a comprar para mi hijo que va al primer grado de primaria, pero otras cosas las compraré en El Paso porque me va a salir como en mil pesos, sin contar lo que le tengo que comprar a mi hija, porque aún no tengo la lista de ella, sin contar tampoco los uniformes; por eso vine ahorita, para que no se me haga tan pesado el gasto cuando entren los dos a clases”, dijo Gamboa.

La entrevistada lleva a sus hijos a una escuela pública ubicada en la colonia 16 de Septiembre, en la que también deberá pagar casi dos mil pesos por los uniformes deportivos de sus dos hijos, sin contar el uniforme diario, tenis y zapatos, señaló Gamboa.

“Pensaba venir y encontrar ofertas, porque falta para que entren, pero no vi nada”, manifestó la entrevistada.





‘Son como mil o 1,200 pesos en promedio’

Aunque Santiago Cisneros lleva a sus hijas a escuelas privadas, el gasto de útiles escolares por cada una de ellas es casi el mismo que el que desembolsa un padre de familia que inscribe a sus hijos en una escuela pública.

“Son como mil o mil 200 pesos en promedio lo que compramos por cada una, tanto de la que va a la primaria como la de la secundaria; no varía mucho, sólo porque en ocasiones piden articúlalos de más calidad o de marcas más caras”, dijo Cisneros.

En el establecimiento se encontraban estudiantes de otros niveles académicos, quienes también cargaban la lista de útiles escolares y preguntaban los precios de algunos artículos.

Ailín Contreras y su madre observaban en los estantes la variedad de precios de los cuadernos profesionales que se ofrecían en la tienda, en sus brazos la joven ya cargaba cuatro que le parecieron adecuados para llevar a sus clases de la universidad.

“Me gastaré como 500 pesos en libretas, marcatextos y plumas; son cosas básicas, aún me falta saber si llevaré algún libro, pero a diferencia del año pasado que fui a la prepa, sí gaste menos en cuadernos. La vez pasada sólo fueron 150 pesos por una carpeta y compraba hojas cada vez que las necesitaba”, dijo Contreras. (Verónica Domínguez / El Diario)





