Inicia vacunación de rezagados con algunas complicaciones

Ciudad Juárez.— Con filas de aproximadamente una hora y media de espera, ayer arrancó la jornada de vacunación contra Covid-19 para personas rezagadas de 35 años y más en las instalaciones del Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), luego de que recibieran su primera dosis de AstraZeneca en noviembre del año pasado.

“Avanza bien, pero hay muy mala organización. Estamos así sin sana distancia, hay personas sin cubrebocas y nadie dice nada”, dijo Perla Figueroa, de 46 años, quien llegó a formarse en el Gimnasio a las 9:00 de la mañana, y más de una hora y media después, continuaba a la espera de recibir la segunda dosis contra el virus.

También personas en sillas de ruedas o en andadores señalaron que la organización no era la adecuada, porque hubo quienes tuvieron que formarse junto con la población en general ante el desconocimiento de que había una entrada especial para ellas, lo que provocó que recorrieran las calles alrededor del gimnasio entre los vehículos que circulaban por el área.

“No está tan bien que digamos, pero sí mucho mejor que cuando vacunaron a los adolescentes. Va avanzando rápido, pero no me dijeron por dónde podía entrar y entonces me formé hasta el último y después me mandaron para enfrente”, dijo Claudia Zúñiga, de 41 años, quien con la ayuda de un andador tuvo que recorrer las calles en busca del acceso, e incluso pararse a descansar por el agotamiento.

La línea de personas que acudieron ayer al Gimnasio inició por la calle Ignacio Mejía, donde también se ubicó el acceso para personas con discapacidades, y luego dio vuelta por la calle Coyoacán y continuó por la avenida de las Américas; sin embargo, quienes asistieron para recibir la segunda aplicación de su biológico expresaron que las filas avanzaron con mayor rapidez en comparación con las pasadas jornadas.

Entre las personas que asistieron al mismo punto, también se encontró Elena Manríquez, de 39 años, quien contrajo Covid-19 en marzo de 2020, cuando comenzaron a registrarse los primeros casos de contagios en el estado, por lo que estuvo incapacitada durante cuatro meses en su hogar ante el temor de atenderse en un hospital público.

“Apenas me vacuné el año pasado porque tuve unos problemas de salud y no pude venir antes”, dijo Elena después de realizar una fila de casi dos horas alrededor del gimnasio; aunque calificó de rápido el acceso, señaló que había una mala organización porque el personal encargado tardó en proporcionar el número de lote que debía consignarse en el registro de la vacuna.

Se quejan del personal

Entre los inconvenientes que enfrentó ayer la ciudadanía, se encontró la presencia de un miembro del Centro Integrador de Desarrollo que, en más de una ocasión, discutió con las personas en la fila porque le reclamaron su mal trato al momento de dar indicaciones. “No tiene por qué hablarnos así, es una falta de respeto”, dijo Griselda Cheda, de 36 años, quien desde las 9:00 de la mañana acudió en compañía de su papá.

Aun así, por medio de un comunicado, la Secretaría de Bienestar calificó de exitosa la primera jornada de vacunación para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, en la que, en total, se prevé inocular a aproximadamente 49 mil 500 personas, por lo que exhortó a la población de 18 a 35 años a acudir el día de hoy de 8:00 a 14:00 horas, sin la necesidad de llegar de madrugada o pernoctar.

Además, recordó que la próxima semana se llevará a cabo la aplicación de la tercera dosis a personas de 40 a 59 años, para quienes se encuentra abierto el registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx, donde deberán anotarse en la sección de “tengo 40 años y solicito el refuerzo”.

Para hoy

De 18 a 34 años

Sedes:

• Gimnasio Universitario de la UACJ, en Ignacio Mejía s/n y Montes de Oca

• Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en Universidad Tecnológica 3051 y De las Torres

Horario:

De 8:00 a 14:00 horas

Requisitos:

- Comprobante de suministración primaria

- Formato impreso y prellenado disponible en Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

- Copia de la CURP