Inicia vacunación contra influenza

Centros de salud de la ciudad comenzaron ayer a suministrar a la población la vacuna contra las cepas de la influenza AH1N1, AH3N2 y la de tipo B.

Personal que las aplica informó que los biológicos son prioridad para los niños de cinco años y menores, personas de 65 años y mayores, y para gente con enfermedades crónico- degenerativas.

Gerardo, de 64 años, quien se aplicó la vacuna, indicó que es importante que las personas acudan para no tener complicaciones futuras en su salud. “No deben tener miedo, y además no se tarda uno más que cinco minutos en lo que se la ponen, y ya puede uno seguir como si nada”, dijo.

Ramón Murrieta González, titular de la Jurisdicción Sanitaria II, informó que se pretende brindar el biológico a cerca de 160 mil personas este 2019, ya que en el estado, agregó, se detectaron en 2018 cerca de 280 casos, con 30 defunciones por complicaciones de la influenza.

Precisó que se trata de una enfermedad respiratoria que empieza con molestias, como un resfriado común, pero se caracteriza por dolor de cabeza intenso y en articulaciones, tos seca y fiebre súbita.

Recomendó no automedicarse y en cambio acudir al médico para recibir un diagnóstico; hizo hincapié en que el uso de fármacos no prescritos puede agravar los síntomas o no tratar correctamente una enfermedad.

“Lo más importante es recomendar que cuiden a los niños y a los adultos mayores. Todos debemos tener precaución pero principalmente estos dos grupos de edad”, añadió. A la vez refirió que hay que evitar la exposición innecesaria al frío, y en caso de requerir salir, hacerlo de manera cubierta.

Dijo que es importante no respirar a través de la boca y mantener una correcta higiene de manos, ya que la mayoría de las enfermedades se transmiten a través del contacto: “Si está enfermo o alguien de la familia está enfermo, hay que evitar exponer al resto de la población”, dijo Murrieta González.





[email protected]