Inicia registro de migrantes en espera de asilo político

Associated Press / Una mujer hondureña espera para entrar a Estados Unidos en un albergue en Tijuana, donde ya comenzaron los cruces

Ciudad Juárez— Debido a la saturación de registros en la página Conecta de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), los migrantes que esperan su proceso de asilo político en Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) podrán registrarse a partir de hoy vía telefónica.

Hasta ayer, parte de los extranjeros que fueron retornados por el Gobierno de Donald Trump a Ciudad Juárez bajo el programa “Quédate en México” o “Permanecer en México”, de los MPP, no habían podido registrarse para saber la fecha en la que se les permitirá la entrada al vecino país, por lo que intentarán a través de la línea telefónica que pondrá en funcionamiento la Acnur.

Para quienes están en Ciudad Juárez, al teléfono (800) 283-2753 la línea estará abierta a partir de hoy, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Debido a la saturación de registros se han presentado interrupciones en el servicio de conecta.acnur.org, las personas que no obtuvieron fecha de cita la recibirán próximamente. Si no logran registrarse les pedimos intentar nuevamente más adelante. Les recordamos que as personas serán ingresadas de acuerdo con su fecha de inscripción en MPP. Lamentamos los inconvenientes y les informamos que estamos trabajando para solucionar esta situación”, informó la organización internacional a través de su página de difusión El Jaguar.

Nicole, una joven hondureña de 19 años, y Pedro, un cubano de 51 años de edad, con 18 y 22 meses en Ciudad Juárez respectivamente, son parte de los extranjeros que buscan poder lograr el asilo político en Estados Unidos, pero hasta ayer no habían logrado registrarse en la página que fue activada el viernes 19 de febrero, en coordinación con las autoridades del vecino país.

“A algunos, muy pocos, ya les llegó la cita de la llamada, la página les mandó un correo con la cita, aunque no lograron terminar la inscripción. Pero bueno, mañana (hoy) veremos si ya se registran los que faltan, nos vamos a esperar, que van a poner una línea de teléfono”, dijo ayer el isleño, quien llegó hace dos años a México y desde abril de 2019 se encuentra en el albergue El Buen Samaritano de la iglesia metodista El Buen Pastor.

Hasta la tarde de ayer, Nicole y su mamá tampoco habían podido registrarse, por lo que también aguardaban que se activara la línea telefónica.

Los primeros extranjeros que cruzar la frontera para esperar en Estados Unidos su proceso de asilo político lo hicieron por Tijuana, y se espera que los primeros que crucen por esta ciudad lo hagan durante esta semana.

Según lo informado la semana pasada por la embajadora Roberta S. Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora para la frontera sur de Estados Unidos, los primeros en ingresar a su país serán quienes tienen más tiempo esperando su proceso de asilo político bajo MPP y quienes se encuentran en condiciones vulnerables.

Informó que todos deberán presentar una prueba Covid-19, la cual de acuerdo con las organizaciones internacionales les será aplicada de manera gratuita.

Aunque ninguna autoridad tiene informes sobre cuántos extranjeros permanecen actualmente en esta frontera, de acuerdo con el último informe del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de marzo de 2019 a enero de 2021, el Gobierno de Estados Unidos abrió 22 mil 967 casos MPP en la vecina ciudad, de los cuales 8 mil 785 todavía están en espera de su primera audiencia ante el juez y 2 mil 061 permanecen pendientes en el proceso.