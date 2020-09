Inicia registro de estudiantes para beca de manutención

Tomada de internet

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó la convocatoria para la modalidad de beca de apoyo a la manutención, dirigida a alumnos matriculados en alguna institución de educación superior.

El registro para conseguir el subsidio estará abierto a partir de hoy y hasta el 9 de octubre, mientras que los resultados podrán ser consultados el 10 de noviembre, informó la dependencia.

El monto de esta beca es de tres mil 600 pesos, comprende el período de septiembre a diciembre de 2020 y forma parte de las Becas Elisa Acuña, conocidas como Becas Subes.

Este apoyo escolar contiene varias modalidades, como Apoyo a la Manutención, Servicio Social, Titulación, Movilidad Nacional, Movilidad Internacional, Capacitación, Prácticas Profesionales, Profesionalización Docente, Excelencia y Contingencias, con montos que se entregan cada bimestre que van desde los mil 800 pesos hasta los 18 mil pesos.

Esta modalidad es dirigida a estudiantes inscritos en una institución pública de educación superior provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a la línea de bienestar vigente al momento de solicitar la beca.

Los requisitos para tramitar el apoyo son los siguientes: estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o técnico superior universitario (TSU) en alguna IPES del país, excepto UNAM. Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de pobreza por ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca.

No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este tipo educativo. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.

La solicitud puede registrarse en la página electrónica: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/.