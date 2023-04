Inicia la 'semana loca' en las escuelas

Ciudad Juárez.- Este lunes inició la “semana loca” en las escuelas de preescolar y primaria previo a los festejos el Día del Niño.

En algunas de las escuelas los menores llevaron el peinado loco por lo que las madres y padres de familia tuvieron que usar su creatividad para crear obras de arte en el cabello de sus hijos.

Lorely Vázquez es una de ellas, su hijo Leo de 9 años llevó todo el sistema solar en su cabeza, la cual simulaba el cielo azul y todos los planetas, además de estrellas.

A Yamila de siete años la llevó con un gran arcoiris hecho con hojas de colores, un sol y nubes de algodón.

“Para mi fue difícil porque no suelo ser creativa pero lo que me ayudó mucho fue que mi esposo hizo su parte como papá ya que él me comentó 'vamos hacerle esto y aquello' y pues ya entre los dos formamos bien la idea y lo plasmamos”, mencionó.

“Los niños iban súper emocionados, se les veía en sus caras y como nunca habíamos hecho una actividad pues olvídate, ellos encantados”, agregó.

Durante la semana en las diferentes escuelas, los menores llevarán también el sombrero loco donde buscarán sus temas favoritos para ponerlos en su cabeza, este año el más buscado es Mario Bros.

En otras escuelas también llevarán los calcetines locos superhéroes, vestuario neón, entre otros.