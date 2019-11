Inicia la fiesta de los muertos

La Iglesia católica sólo contempla en su calendario religioso dos días de noviembre para la celebración de muertos: el 1 de noviembre se conmemora la solemnidad de Todos los Santos, y el 2 está dedicado para el Día de los Fieles Difuntos, explicó Eduardo Hayen, párroco de la Catedral.

Anteriormente se creía que el día 28 de octubre se recordaba a los que morían trágicamente, y el 30 del mismo mes a los niños, quienes quedaban en el limbo debido a la falta del sacramento del bautismo.

“Nosotros celebramos la gran fiesta que es la solemnidad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, nos recuerda que estamos llamados a ser santos y que podemos ir al cielo, no solamente están las almas de los santos conocidos por todos en el calendario, sino que están muchas más en la presencia de Dios, las anónimas que fueron personas comunes y corrientes que vivieron su vida de amor a Dios y al prójimo y que están en el cielo, entonces, al conmemorar a estas personas recordamos nuestra vocación a la santidad”, expuso el sacerdote.

Agregó que el 2 de noviembre se ora por todos los difuntos sin importar la manera en que murieron, incluyendo los que fallecen de manera trágica. “Hay gente buena que sufrió un deceso trágico, también se pide por ellos”, mencionó el padre.





Oran por el descanso de las almas

En cuanto a la creencia que se tenía sobre las almas que van al limbo, como la de los niños que mueren sin bautizar, dijo que esa ideología no es contemplada por la Iglesia.

“En los últimos años la Comisión Teológica Internacional ha establecido que el limbo no existe, no es parte de la doctrina de iglesia, sólo era una hipótesis de la teología. Las almas de los niños que mueren sin bautizar las encomendamos a la misericordia de Dios, y van al cielo seguramente, porque no tiene pecados personales y Dios encuentra el medio para la salvación para esas almas, no lo conocemos, pero él sí lo conoce”, agregó el sacerdote.

Mencionó que la Iglesia Católica cree en el purgatorio, un estado del alma después de la muerte (antes de entrar al cielo).

“No es un infierno menor, pero sí es un lugar de purificación y de sufrimiento por alcanzar la contemplación de Dios. Se ora por los difuntos por las almas que están impurificadas, para que terminen su proceso de purificación y vayan en la presencia de Dios”, explicó Hayen.

Agregó que algunos católicos hacen altares para la conmemoración de algún difunto, en donde también se ora por el descanso de sus almas.

“Nosotros oramos, no invocamos al difunto, no hacemos sesiones espiritistas, es sólo oración para la intercesión por su alma”, puntualizó Eduardo Hayen. (Verónica Domínguez / El Diario)





