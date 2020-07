Inicia la canícula; urgen a prevenir

Debido a que entre julio y agosto se presenta el fenómeno meteorológico conocido como canícula, en el que la temperatura oscila o rebasa 40 grados centígrados (104 fahrenheit) por 40 días, el encargado del clima y auxiliar de Protección Civil del Estado, Fernando López, urgió por prevención.

Trayendo consigo disminución de las lluvias y calentamiento excesivo del aire, la canícula implica la época más calurosa del año, lo que puede poner en riesgo a toda la comunidad, afectando de manera incisiva a los habitantes de colonias vulnerables, principalmente a adultos mayores y niños.

Aunque las temperaturas son calurosas desde días pasados y se recomienda iniciar con los cuidados, López informó que la canícula parte de la segunda semana del mes en curso y de ahí inician los 40 días que integran el fenómeno.

En esta ocasión, la temporada inicia mañana 12 de julio y termina el 20 de agosto.

Fernando López manifestó que estas temperaturas generarán apagones y falta de agua en algunos sectores, ya que impedirán el correcto enfriamiento de los transformadores eléctricos afectando además la operatividad de los pozos de la Junta de Agua, dificultando que el líquido llegue a algunos hogares.

“Muchas veces las subestaciones o generadores tienen un límite de temperatura que se rebasa y en su momento tiene una tolerancia para que el voltaje se vaya suministrando a las casas, etcétera. Lo que pasa con estas temperaturas es que los transformadores se botan”, destacó.

A la par, señaló que la falta de electricidad puede generar que algunos alimentos que se encuentran refrigerados se echen a perder, por lo que se debe tener cuidado en revisarlos para evitar intoxicaciones alimentarias bacterianas que, según Salud estatal, se han reportado 152 en Juárez este 2020.

Recomendaciones

Entre otras recomendaciones están las básicas, indicó López: usar ropa de colores claros, manga larga, no exponerse al sol en las horas pico, tomar agua suficiente, utilizar bloqueador y sombrillas.

“Normalmente estas son las recomendaciones, pero a veces no se toma parte en el cuidado de los vehículos, el mantenimiento y también con los niños, de no dejarlos encerrados en los autos”, dijo el funcionario, quien urgió a la ciudadanía a recordar que “todos somos Protección Civil”, tanto la ciudadanía –que sigue las recomendaciones y asume una actitud previsora y no reactiva– como el Gobierno, que, destacó, se encuentra para atender cualquier emergencia a través de la línea 9-1-1.

El nombre de canícula se le atribuye a la constelación Can Mayor o Canis para los romanos, pues antes se pensaba que el calor del Sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo que producía aumento en la temperatura.