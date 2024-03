Inicia hoy la veda electoral

Con el inicio de la veda electoral a partir de este día, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reducirá sus actividades públicas, tales como entrega de obras y apoyos; en el caso de la rueda de prensa semanal sí se seguirá realizando pero no se transmitirá en vivo, afirmó ayer.

Dijo que seguirá asistiendo a eventos a los que sea invitado y podrá responder las preguntas de la prensa.

“Vamos a seguir con la semanera pero muy restringidos, estamos estudiando bien (los temas que se pueden hablar) que son de seguridad y responder preguntas sí se permite, pero lo que no vamos a poder hacer por ejemplo es transmitir los videos en los que anunciamos las obras, esos ya no los podremos pasar, seguramente la semanera no la vamos a transmitir en vivo”, manifestó.

Agregó que tampoco podrá opinar ni difundir el trabajo de la administración municipal en sus redes sociales.

“Por eso hicimos todo lo posible por difundir en enero y febrero, le metimos todas las ganas, los periódicos todo lo que ustedes vieron porque ya a partir del 1 de marzo, los tres niveles de Gobierno estamos en veda, el trabajo tiene que seguir, pero no estarlo presumiendo”, manifestó.

Invita Cruz a suplente

Agregó que en los preparativos para el registro de su reelección invitó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, como su suplente.

Indicó que los funcionarios municipales que vayan a buscar un puesto de elección o vayan a participar en alguna campaña, sí deberán separarse de su puesto para no estar en funciones.

Indicó que todavía no define cuales son los integrantes de su gabinete que trabajarán en su campaña.

“La campaña empieza el 25 de abril, entonces son 31 días de marzo y 24 días de abril, son 55 días que en mi caso me va a tocar la veda, yo creo que me voy a volver loco, pero tengo que respetar la ley, entonces y ahí voy a tener tiempo de ver quiénes”, añadió.

