Inicia hoy curso de Lego en Mech Robotix

Ciudad Juárez— La academia de robótica y tecnología Mech Robotix está ofreciendo cursos dirigidos a personas de todas las edades, especialmente para niños y adolescentes, en quienes se pretende fomentar nuevos conocimientos, dio a conocer el director de la asociación, José Roberto Carlos Campoya.

Dijo que el siguiente se pone en marcha hoy sábado 26, con el tema de Lego We Do y en el que el instructor será Isaac, un niño de 12 años de edad que ha participado en varios de los seminarios que ofrece la academia y ha creado un negocio en el cual ofrece sus conocimientos de programación We Do a niños y jóvenes.

Carlos Campoya explicó que Mech Robotix ha ofrecido cursos capacitando en áreas digitales de matemáticas, emprendimiento, Lego We Do, Solidworks, electrónica básica, impresión en 3D, robótica con Arduino, edición de videos, inteligencia artificial, AutoCAD, programación Python, Blender y aplicaciones Android Studio.

Gracias a los cursos de emprendimiento y Lego We Do, indicó, se iniciará el de Lego a cargo de Isaac; este seminario se inicia este sábado 26, con un horario de 1:00 a 2:00 de la tarde.

Dijo que para participar en este curso se pueden registrar en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef_gWNEzJcKPraaAAvMqKkbyzmQe hR58vV0y60ox2uGuXBEw/viewform?fbclid=IwAR1FglTKMnWyseCWk7NprOOHj_ 5EnFElAN6YYECNk8Ynesza399M1EpmuHc.

José Roberto dio a conocer que adaptándose a la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19, la academia impartió durante el año pasado cursos de manera virtual a más de 500 personas, desde los cinco años de edad hasta adultos.

“Nos hemos adaptado a la nueva normalidad y desde marzo del año pasado impartimos estos cursos de tecnologías, basados en el desarrollo de competencias de Science, Technology, Engineering and Math (STEM), lo que hacemos de manera virtual con la plataforma Microsoft Teams”, explicó.

Indicó que ofrecieron cursos en las áreas de robótica Robojam, videojuegos y Microsoft Office, clases en las que participaron personas residentes en su mayoría de Ciudad Juárez y Chihuahua, quienes desarrollaron durante la contingencia nuevas habilidades STEM. (Luis Carlos Cano C.)

También ofrecieron estos cursos de robótica y aplicaciones a 30 estudiantes patrocinados por Esquina Franklin y el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como al Instituto Municipal de la Juventud, certificando a 90 jóvenes con una constancia de la SEP.

Carlos Campoya dijo que los requisitos para tomar los cursos son tener computadora mínimo con Windows 7, acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico.