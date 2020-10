Inicia campaña de vacunación contra influenza

Ciudad Juárez— Con el inicio de la temporada otoñal y el arribo de la primera remesa de dosis contra la influenza, inició la campaña de vacunación que inmunizará primero sólo a personal de salud y se extenderá luego a hacia toda población vulnerable, informaron directivos de la Secretaría de Salud estatal.

Eva Lizeth Gaytán, coordinadora de Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que la temporada de frío del 1 de octubre del año en curso al 31 de marzo del posterior, dispara los casos del padecimiento, por lo que urgió a la ciudadanía a acoger esta cruzada de aplicación de biológicos.

A su vez la directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, recalcó que la vacunación –que priorizará a niños, adultos mayores y embarazadas– tiene como finalidad evitar una sindemia, entendida como la suma de dos o más epidemias de enfermedades, en esta ocasión la influenza y el Covid-19.

“El personal de salud ya prácticamente todo está vacunado (…) Ya hay disponible vacuna en los centros de salud, nos faltan algunos otros de las jurisdicciones que están alejadas; acudan a su centros de salud (cuando se anuncie), es gratuito, no importa que no tengan derechohabiencia, los recibiremos ahí si no la tienen, o si la tienen, acudan a su centro u hospital”, indicó la galena.

Incluso antes de iniciada la temporada alta de influenza, de enero a agosto pasado 57 personas ya habían muerto aquí por el padecimiento, se informó. Por ello, es precisó que la población no se descuide.

La más de media centena de personas que perdió la vida ante la enfermedad, equivale al 14% de los 385 casos detectados en esta frontera, en ese lapso, según datos de la consulta 097902020 por Transparencia.

Ante ello, de extenderse esta temporada aun más el padecimiento, y juntarse estos casos con los de coronavirus, que suma sólo en Juárez 7 mil 783 con 878 finados y más de 4 mil 700 sanados, habría dificultades serias para el Sector Salud y la ciudadanía, por lo que exhortaron a continuar con la prevención a través de la sana distancia, higiene y el uso de cubrebocas, efectivos para evitar ambos padecimientos.

