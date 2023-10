Ingresan primeras familias migrantes al albergue temporal

Ciudad Juárez.- El albergue temporal para personas migrantes recibió la tarde de ayer en sus carpas a las primeras dos familias canalizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), las cuales serán asesoradas en el trámite de la aplicación móvil CBP One para que puedan realizar su ingreso regular a Estados Unidos, informó el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes.

De acuerdo con el funcionario municipal, se trató de dos familias de origen venezolano, quienes ingresaron al espacio ubicado a un costado del Biblioavión por su propia voluntad, y quienes podrán salir y volver a ingresar diariamente, siempre identificados con una pulsera.

Destacó que el lugar cuenta con una capacidad para 300 personas y está destinado únicamente para madres y padres con niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad que sean canalizadas por el INM desde el bordo del río Bravo, el retén militar conocido como Precos, el aeropuerto o los trenes de carga en los que llegan a la frontera.

Aseguró que no se tratará de una estancia provincial del INM, sino de un refugio de puertas abiertas, el cual contará con la vigilancia constante de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y con la presencia de personal de Protección Civil para garantizar la seguridad y el bienestar de los ocupantes, por lo que no se permitirá el acceso a personas ajenas.

Las personas alojadas serán atendidas por el personal de Derechos Humanos y Grupo Beta, y se les apoyará en el trámite de la aplicación móvil CBP One, pero después de una semana y media se analizará cada caso para ver si son trasladados a otro albergue.

“Las personas que lleguen a este espacio, que será temporal y que va a atender a una serie de circunstancias y cambios que ya vamos a estar viendo, serán únicamente familias canalizadas únicamente a través del Instituto Nacional de Migración y Grupo Beta”, dijo al asegurar que actualmente el resto de las personas en busca de albergue tienen espacio en el resto de los sitios de acogimiento para migrantes, como el Kiki Romero, el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario y la Casa del Migrante.

El lugar está dividido en tres áreas, uno para padres con hijas e hijos, uno para madres con menores de edad y otro para familias con niñas, niños y adolescentes con ambos padres.

“El objetivo es tener un espacio de canalización, ahí llegarían y estarían aproximadamente un tiempo de una semana a una semana y media; posteriormente a ese tiempo, si no han tomado una decisión respecto a su proceso migratorio, ya serán canalizados a algunos de los albergues, porque los albergues tienen servicios más completos, permanentes, hay seguimiento, hay trabajo de organizaciones y lo que no tiene una carpa. Sin duda, son más atractivos para muchas personas los campamentos, las carpas, porque no hay ningún tipo de obligación, llegan, reciben los servicios y se van”, comentó González Reyes.

Dijo que los operativos de la SSPM y el INM ya existe una disuasión de las personas que tratan de cruzar de manera irregular por el río internacional, por lo que el albergue municipal Kiki Romero ya registró un aumento en su alojamiento, el cual hasta ayer era de 150 personas, mientas que su capacidad total es para 200.

La instalación cuenta con dormitorios, servicios sanitarios con agua caliente y se proporcionará alimentación por parte del INM, el cual aportará los recursos para la operación del campamento.