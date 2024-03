Ingresan cientos a EU a través del punto 36

Después de hasta cuatro días de permanecer acampando en la orilla del río Grande, cientos de personas migrantes cruzaron ayer la malla metálica instalada por la Guardia Nacional de Texas en la frontera con Ciudad Juárez, para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Las familias con niños, niñas y adolescentes y los adultos solos ingresaron por huecos que hicieron entre los rollos de púas y la malla de alambre de casi tres metros de altura, y luego corrieron hasta el muro fronterizo, en donde los agentes federales comenzaron su procesamiento bajo el Título 8 al trasladarlos hasta sus estaciones migratorias a bordo de camiones.

El ingreso irregular provocó una mayor presencia de militares y de agentes de la Policía de Caminos de Texas –conocidos como troopers– en el bordo estadounidense, quienes impidieron el paso a decenas de personas que no lograron sumarse al ingreso masivo o que llegaron después a la frontera.

Tres hombres que treparon un área de la malla en donde horas antes otros migrantes habían doblado los rollos de púas que la rodean, fueron devueltos por los elementos de la Guardia Nacional a la orilla del río Grande, por lo que tuvieron que volver a subir y luego saltar hacia el sur de la reja.

Mientras que pequeños grupos rogaban a los uniformados de Texas que los dejaran ingresar con sus hijos pequeños, cientos de personas provenientes de diferentes países hacían fila bajo el sol junto al muro fronterizo para ser procesadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Desde el domingo 17 de marzo, cerca de 200 personas permanecían acampando entre el río Grande –que en México es llamado río Bravo– y el cerco de alambre instalado por órdenes del gobernador republicano Greg Abbott, frente a la puerta del muro fronterizo ubicada a la altura del marcador internacional número 36.

Diariamente pedían el apoyo de organizaciones o instituciones de derechos humanos de ambos países, para que les llevaran agua, comida, cobijas y documentaran las agresiones físicas y verbales por parte de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, así como de grupos delictivos que los amenazaron cuando se dirigían al punto 36.

La tarde del miércoles 20 de marzo, El Diario documentó cuando los militares agredieron físicamente a dos hombres migrantes después de que burlaron la malla metálica para llegar con los agentes federales.

“En cualquier violación a los derechos humanos, nosotros vamos a estar en contra. El hecho de que ellos se encuentren, después de todo lo que viven, con esta situación de rechazo, con un alambre de púas, una franja militarizada que incluso incita a la violencia, pues no va a generar calma, no va a generar paz, no va a generar una migración segura y ordenada; va a generar caos, va a generar violencia”, señaló el sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Juárez.

El sacerdote también denunció que las políticas de ambos países deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes, no generarles más dolor. Y les pidió a los mexicanos y extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos que acudan a los albergues para ser apoyados.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx