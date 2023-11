Informan en 'La mañanera' avances en caso de 'El Tiger'

CDMX.- Esta mañana, en el desarrollo de la conferencia de prensa diaria de la Presidencia de la República, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad de la Federación, presentó avances en el caso del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagomez Tapia, ocurrida en Ciudad Juárez Chihuahua, el pasado 16 de noviembre.

El funcionario federal informó de la detención de Carlos Miguel H., y Jesús Adrián C., por su presunta participación en el homicidio, pero no mencionó a Eduardo C., quien también fue vinculado con relación a la acusación.

Precisó de acuerdo con la investigación realizada por la FGE de Chihuahua, Jesús Adrián, en compañía de Carlos Miguel “H”., haciendo uso de una arma de fuego, habrían privado de la vida al periodista cuando este circulaba en su vehículo en las calles Articulo 27 y Sinaloa, en la colonia Fronteriza Alta”, expuso el subsecretario.

Agregó que por estos hechos, Carlos Miguel H., fue detenido en flagrancia delictiva, mientras que a Jesús Adrián “C.”, días después, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por homicidio calificado y que ambos fueron vinculados a proceso.