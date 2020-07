‘Infonavit no ayuda a la gente a ponerse al corriente’

Ciudad Juárez— En Ciudad Juárez hay miles de casos de personas que están en cartera vencida en sus créditos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y siguen en aumento, porque los directivos de la dependencia no dan las condiciones adecuadas para que los ciudadanos se pongan al corriente, aseguró la dirigente local de El Barzón, Griselda Sosa Beltrán.

Dijo que en esta frontera hay entre 15 y 20 mil casos de viviendas que se adjudicaron con los juicios fraudulentos que se llevaron a cabo en Nayarit en años pasados y que luego pasaron a empresas inmobiliarias.

Al comentar sobre los edictos de notificación que emitieron juzgados de lo civil a los deudores del Infonavit, dijo que si ocurre esto es porque la institución les está fallando y no se han dado los plazos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ante la pandemia por el Covid-19.

“No es cierto lo que dice el Presidente, él dijo que no habría más persecución a los deudores del Infonavit, que les darían oportunidad de conservar su vivienda, pero una cosa es lo que dice y otra lo que se hace, creo que no le están dando la información correcta”, dijo la dirigente barzonista en la región.

Ayer miércoles se dieron a conocer a la opinión pública decenas de edictos de notificación por parte de los juzgados de la civil en esta frontera, dirigidos a los derechohabientes del Infonavit que tienen problemas de pago con los créditos.

Los edictos deben darse a conocer en tres ocasiones para que la persona interesada se dé cuenta del proceso legal en su contra, relacionado con el crédito hipotecario de la vivienda y esto lo hacen ahora que los juzgados reanudaron labores desde principios del mes.

De acuerdo con los abogados, el primero de julio abrieron sus puertas los juzgados con número non, como el uno, el tres, cinco, siete y nueve; el día seis lo hicieron los que son numero par, el dos, cuatro, seis, ocho y 10, por lo que todas las salas que hay en la ciudad ya están en operación.

Si salen los edictos es porque les dan prioridad y se supone que no es un caso urgente, pero tal parece que para el Infonavit si es urgente quitar una casa, desalojar a una familia y despojarla del lugar donde vive, dijo Griselda Sosa.

La dirigente de El Barzón señaló que en lugar de ayudar a los derechohabientes, el instituto sigue gastando millones de pesos en pagar a los despachos de cobranza, cuando lo conveniente es estar haciendo una mediación que ni siquiera le debería costaría al Infonavit ante el Poder Judicial de la Federación.

Ahí se tiene el sistema de mediación de Justicia Alternativa, en donde antes de judicializar el caso, se llama a las partes para llegar a un acuerdo de pago; es lo que deberían hacer los directivos del Infonavit, pero no hacen nada, para ellos no sucede nada, dijo Sosa.

Es por eso que ahora se da emiten los edictos de notificación, pero solo están causando más incertidumbre en los derechohabientes del Infonavit, por el riesgo de perder su casa, aunque hayan pagado por varios años, indicó.

Dijo que El Barzón tiene documentados, de juicios viejos, más de mil casos de gente que está en cartera vencida, muchos no han podido regularizar porque Infonavit no se presta, les pide algo que esta fuera de su alcance, cuando so obligación es ayudar al trabajador.

Griselda Sosa dijo que en la ciudad hay personas que estuvieron pagando su vivienda por 15 y hasta por 20 años, pero luego por distintas causas, entre ellas la pérdida del empleo, cayeron en cartera vencida.

Comentó que en últimas fechas no se han registrado desalojos de estas casas, pero ante la emisión de los edictos esto podría ocurrir, sobre todo con cerca de 20 mil viviendas que se adjudicaron con los juicios fraudulentos y que ahora las tienen empresas inmobiliarias que siguen molestando a la gente.

La líder barzonista dijo que esta situación no se ha arreglado porque los directivos del Infonavit son sordos, ciegos y mudos, salen y dicen lo que les conviene, están convencidos de que están las cosas bien.

El subdelegado en Juárez, Marino Adolfo Torres Chuca, nunca hace nada porque de todo tiene que pedir instrucciones a México o Chihuahua, y el delegado estatal Octavio García Sáenz escucha pero no resuelve nada, aseguró Sosa Beltrán.

Comentó que esperarán un par de semanas para ver como siguen estos casos de los edictos publicados ayer miércoles, y después determinarán lo que es conveniente hacer.

Por su parte, el subdelegado del infonavit en Ciudad Juárez, Marino Adolfo Torres Chuca, dijo que él no podía dar información sobre el tema, ya que de esto solo se puede decir en la delegación estatal en Chihuahua, en donde se podría dar la información oficial.

En la delegación estatal, a pesar de las constantes llamadas, los encargados de las distintas áreas de atención al público no responden y dejan a la gente al teléfono, en un servicio que solo dan hasta las 2:00 de la tarde, por la pandemia.