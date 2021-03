Inexistente, fracción de MC en el Cabildo

Cortesía / Sesión anterior del Cabildo

Ciudad Juárez— La fracción edilicia de Movimiento Ciudadano (MC) en el Cabildo es inexistente, debido a que ese partido no ganó en las elecciones del 2018 los suficientes votos para formar parte del órgano colegiado, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Martínez Martínez.

Esto luego de que hace días dirigentes de ese partido anunciaron la creación de la bancada de Movimiento Ciudadano con cuatro regidores independientes.

Los ediles que se informó se cambiaron a MC son Rosario Valadez Aranda y Alberto Enrique Guzmán Aguilar, quienes se registraron para convertirse en candidatos a diputados en ese partido, así como Mónica Mendoza Ríos y Perla Bustamante Corona, por regidurías.

El 12 de marzo el líder local del partido, Juan Eleuterio Muñoz, dio a conocer en el exterior de la Presidencia Municipal que los cuatro regidores dejaron la fracción independiente para adherirse a MC y que por ello ya tenían su propio grupo en el Ayuntamiento.

“Eso no se pudo llevar a cabo; número uno porque ellos no fueron elegidos como regidores de Movimiento Ciudadano en el 2018; número dos, la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano no alcanzó el nivel de porcentaje en el 2018 como para que pudieran asignar regidores”, explicó Martínez.

Aseguró que por ello no es procedente la solicitud que presentaron ante la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual ya se les dio contestación por escrito.

Dijo que el caso del regidor Óscar Gallegos González, quien al inicio de la administración pertenecía al Partido del Trabajo (PT), y luego se declaró autónomo, es diferente porque no se adhirió a ningún partido político.

“Como autónomos es muy diferente, pero no como regidores de Movimiento Ciudadano”, señaló el secretario del Ayuntamiento.

Expuso que debido a esta situación los cuatro regidores seguirán perteneciendo de la fracción Independiente.

El funcionario aseguró que los cambios que aprobó la semana pasada el Cabildo en sesión ordinaria –a propuesta del presidente municipal en funciones, Carlos Ponce Torres– de retirar de la coordinación de dos comisiones a Rosario Valadez, se debe a lo mismo, “desde luego que esto generó el cambio en las comisiones”.

“Porque sus intenciones ya no comulgan con los mismos intereses de los regidores independientes”, puntualizó Martínez Martínez.

Sostuvo que la administración municipal es respetuosa de los derechos que tenemos como mexicanos, de pertenecer a cualquier partido político, “pero ahora no es el momento de ellos para crear una fracción edilicia de Movimiento Ciudadano”. (Araly Castañón)

