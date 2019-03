Indagarán por omisión a madre de menor que escapó de su casa

Ciudad Juárez— La madre del niño de 10 años que permaneció 10 días fuera de su casa y que fue localizado por agentes de la Fiscalía después de que se interpuso una denuncia por desaparición, tendrá que comparecer ante el ministerio público y pudiera ser acusada por no responsabilizarse de su hijo.

La Fiscalía Zona Norte abrió una carpeta de investigación por el delito de omisión de cuidados luego de que agentes ministeriales indagaron el entorno del menor identificado como Jorge Chávez Román.

Según el fiscal Jorge Nava López, el infante salió voluntariamente de su casa en la colonia Emiliano Zapata al parecer el día 27 de febrero pasado.

No obstante su madre, identificada por familiares como Maribel, de 24 años, madre de otros dos menores, no reportó su ausencia hasta el día 3 de marzo pasado, aparentemente porque no lo había notado, de acuerdo con las investigaciones.

Con apenas 10 años de edad, Jorgito estuvo perdido durante 10 días y localizado con una familia ajena en la colonia Altavista, a donde llegó por propio pie a pesar de la distancia de más de cinco colonias de por medio, según se conoció.

Para localizarlo después del reporte, los investigadores revisaron el entorno del menor y encontraron situaciones que encajan en un delito de maltrato infantil y omisión de cuidados, por lo que se abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable, dijo Nava.

“Es un hecho muy lamentable y muy sensible, sobre todo por los antecedentes que ya se tienen en Juárez, en donde varios menores han sido reportados como extraviados por sus familiares y en donde se tiene como común denominador un descuido por las personas que son garantes de su cuidado; en este caso no es la excepción”.