Indagan acoso en Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez— La Secretaría de la Función Pública mantiene abierta una investigación contra funcionarios y exfuncionarios del Hospital de la Mujer, por probable acoso contra personal femenino.

Ayer compareció el exsubdirector médico en la Zona Norte, Víctor Manuel T.V., confirmó en breve entrevista con El Diario, al tiempo de cuestionar la secrecía con que se maneja la SFP.

“Ya comparecí hoy (ayer), siempre he actuado con honestidad, compromiso, sensibilidad y apegado a justicia y a derecho y no me refirieron absolutamente nada en mi contra”, aseguró el médico, quien anteriormente señaló a Leticia Corral, hermana del gobernador Javier Corral, como la responsable de su salida de la Subdirección Médica en la Zona Norte.

Aunque la delegación de la Función Pública en Ciudad Juárez no precisó el número de quejas, el Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal (Sutichs) dio a conocer que durante el año pasado, se registraron más de 16 quejas por acoso sexual a empleadas del sector salud en Ciudad Juárez, entre las cuales se involucra a dos exfuncionarios, familiares entre sí.

De acuerdo con la información del Sindicato, existen dos quejas en contra del exsubdirector médico por presuntas agresiones sexuales contra trabajadoras de salud.

Dichas quejas se habrían interpuesto ante el departamento jurídico del Ichisal, de las cuales, en una de ellas, se menciona que bajo engaños, se obligó a una de las víctimas a acudir a una fiesta en horario laboral.

Respecto al caso, la delegación de la Secretaría de la Función Pública en esta frontera indicó que de marzo a la fecha, la dependencia no contaba con registros de quejas o denuncias por acoso sexual o temas relacionados en contra de funcionarios estatales.

El exsubdirector, quien confirmó haber comparecido ante la Función Pública ayer, aseguró que no se le refirió nada en su contra.

Víctor Manuel T.V., fue cesado de su cargo desde principios de octubre del 2020, según las declaraciones del propio ex funcionario, los motivos fueron por un desacuerdo que sostuvo con la hermana del gobernador sobre los procesos internos del Partido Acción Nacional (PAN).

Según personal del Sutichs, las quejas por acoso sexual fueron atendidas por el departamento jurídico del Instituto, la Función Pública, así como por el órgano interno de control.

En dichos casos, se implicó también al ex jefe de Enfermería, Jaime E. H., quien fue cesado de su cargo hace nueve meses, según información del Sindicato.

