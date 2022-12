Indaga FGE incendios de unidades de transporte

Ciudad Juárez.— Al menos doce carpetas de investigación integra la Unidad Especializada en Investigación de Daños y Lesiones por daños dolosos a causa de incendios intencionales de camiones de transporte de personal, dieron a conocer empleados del área de Comunicación Social de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Los datos oficiales indican que los meses de mayor incidencia de este delito patrimonial fueron enero y agosto con 5 y 4 denuncias, respectivamente. En ambos casos se trató de actos orquestados por grupos criminales contra la población civil, establece el archivo periodístico.

En julio fueron interpuestas dos denuncias, mientras que febrero, marzo, mayo, septiembre y noviembre, se registró una querella respectivamente.

“En diciembre se atendió el pasado fin de semana el reporte de dos unidades incendiadas, las cuales estaban descompuestas y se encontraban estacionadas desde hace meses. Hasta el momento, los afectados no han presentado denuncia y mientras, se está a la espera de los resultados del dictamen pericial de incendio para determinar las causas”, dio a conocer el personal de la Fiscalía.

Y si bien estos son los casos investigados, no es la totalidad de siniestros reportados en la ciudad.

De enero hasta el pasado fin de semana, la Dirección Municipal de Protección Civil atendió 109 servicios por unidades siniestradas de manera intencional, según el resultado de los peritajes realizados por el Departamento de Bomberos.

Roberto Briones Mota, titular de la dependencia, dijo que los incendios intencionales de vehículos comprenden camiones de personal, de transporte público, de carga pesada y autos particulares. En algunos casos también se han encontrado cuerpos calcinados dentro de los automotores.

Estos ataques violentos, que no sólo han ocurrido en Juárez, sino en la zona del Valle de Juárez donde el servicio se ha limitado a un camión al día sólo entre semana, preocupa a los choferes.

“El temor sí existe, es una situación que es generalizada, la delincuencia se da en forma total, no discrimina a nadie, pero afortunadamente no ha ocurrido con nuestra gente y efectivamente la autoridad no ha podido contrarrestarlo”, dijo el pasado lunes Jesús José Díaz Monárrez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Respecto al más reciente caso, el subsecretario de Transporte estatal, Luis Aguirre Aguilera, dijo que las dos unidades quemadas durante la madrugada del sábado cerca del cruce de las calles Morera y Miguel Hidalgo, en la colonia Insurgentes, se debe a problemas del dueño de los vehículos.

El funcionario estatal consideró que el resto de los casos de unidades incendiadas durante el año se tratan de motivos ajenos a la operación de las líneas.

“Antes, durante y después del ‘jueves negro’, evento registrado el11 de agosto tras un motín en el Cereso Estatal 3, en todos esos incendios, ninguno ha tenido que ver con temas como rencillas o problemas de transporte, son problemas de otro tipo”, explicó el funcionario.

Recordó que en enero, el día 13, grupos delictivos no sólo incendiaron camiones, sino negocios y una excaseta de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Carpetas de investigación

1 de enero al 5 de diciembre de 2022

Enero 5

Febrero 1

Marzo 1

Abril 0

Mayo 1

Junio 0

Julio 2

Agosto 4

Septiembre 1

Octubre 0

Noviembre 1

Diciembre 2

Total general 18