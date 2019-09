Incumplen promesa de adecuar parque

Aunque aseguran que diferentes administraciones municipales, incluyendo la actual, les han prometido apoyarlos para la rehabilitación del parque comunitario, vecinos de la colonia Pie de Casa El Granjero indicaron que el lugar se encuentra en el total abandono.

Mostraron a El Diario documentos en los que la dirección de Obras Públicas del Municipio, el 20 de marzo de 2014, durante la administración de Enrique Serrano Escobar, había presupuestado ya un monto de un millón 196 mil 747 pesos con 59 centavos, IVA incluido, para ese espacio público, mismo que nunca se aplicó.

De acuerdo con el documento, el presupuesto contemplaba la cancha de usos múltiples, la reforestación, aparatos de gimnasio al aire libre, bancas, juegos infantiles y cestos dobles para la basura en el parque ubicado en las calles Mamey y Granada China.





Faltan juegos, árboles y vigilancia

En un recorrido por el lugar se observó a dos menores en el área de juegos, la cual sólo tiene un pasamanos, y de tres columpios; dos no sirven debido al paso del tiempo.

El parque carece también de áreas verdes y se observaron árboles que, de acuerdo con los vecinos, no cuentan con sistema de riego; la caseta de vigilancia está abandonada y el bebedero también se encuentra destruido.

“Desde que es parque así está, cada vez que vienen, según el año que sea, ahora que entró Cabada mandó a alguien y dijeron que iban a arreglar, y pedimos que pusieran otros jueguitos y más árboles y dijeron nada más que sí, pero ahí quedó”, mencionó Gloria Regalado, quien vive enfrente de ese espacio.

Dijo que ella sembró un árbol en el parque, pero por falta de riego se secó, debido a que es una persona mayor y se le complica estar cruzando a regarlo, ya que el sistema de riego que tenía el lugar era de plástico y con el tiempo de echó a perder.

“Deberían poner jueguitos, viene mucho niño, viernes, sábado y domingo, pero no hay nada. A veces los niños dicen, 'mamá vamos al parque', pero les digo que a qué vamos, si sólo hay un columpio, se pelean porque ya se los ganaron”, agregó Ramona García.

A un costado se encuentra la escuela primaria Rarámuri y es camino diario para el jardín de niños Amalia C. de Castillo y de la primaria Hortensia Solís, por lo que los menores observan un paisaje desolado, comentaron las vecinas del lugar.





Siguen sin respuesta

Reconocieron que es necesario organizarse para pedir a la Dirección de Parques y Jardines mayor atención al lugar, aunque en otras administraciones lo hubieran hecho sin obtener respuesta.

“Nunca han venido a arreglarlo, ni a podar los arbolitos ni nada, ya tienen casi el año que vinieron del Gobierno municipal para decir que lo iban a arreglar”, mencionó Anabel Marín, habitante de la calle Fresa.

Domingo Rivas habitante de la calle Avena, quien acudió a recoger a un menor a la escuela, indicó que todas las mañanas los corredores del parque están llenos de personas que acuden a caminar y hacer ejercicio, por lo que es necesario contar con un mejor lugar.

“A veces vienen y limpian hierbas, pero nada más se necesita que poden, porque si ve los arboles están crecidos nada más al ahí se va, nosotros a veces venimos a caminar, yo era del comité, pero ya con Serrano me desligué porque había muchas promesas y no las cumplían y no tenía caso, ese cuarto que está abandonado pudieran ser baños públicos para la gente que hace ejercicio, o que lo aprovecharan en algo, ahí eran unos bebederos pero tampoco están funcionando, que pusieran un encargado de planta aquí”.