Incumplen con fechas para segunda dosis

Ciudad Juárez.— A casi tres semanas de la aplicación fallida de las segundas dosis de Pfizer anti-Covid-19 en el estadio Juárez, la Federación no ha informado cuándo facilitará tales fórmulas para las 65 mil personas que no pudieron acceder a ellas en esta frontera, ya que las inyecciones que se enviaron entonces resultaron insuficientes.

El pasado martes 9 de noviembre se documentó cómo el complejo fue cerrado de forma intempestiva para cientos de personas, sin tomarse en cuenta que llevaban horas haciendo fila a la intemperie en los alrededores entre las vialidades Reforma y Sanders. Después, el viernes 12, se obtuvo la respuesta oficial.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado federal en Chihuahua, se comprometió a que tal campaña se reanudaría y darían nuevas fechas y sedes el lunes 15, pero eso no sucedió. Ayer, nuevamente, se buscó consultar al servidor pero no atendió, y cuando menos al cierre de edición no externó alguna respuesta.

De acuerdo con el Colegio de Médicos de esta frontera es sumamente importante aplicar tales refuerzos a la brevedad; si no, la vacuna no tendrá la efectividad requerida o incluso se está corriendo el riesgo de –si se sigue tardando mucho más la inmunización– tener que reiniciar los esquemas para esos ciudadanos.

Consultado Alonso Ríos Delgado, presidente del Consejo Consultivo del gremio de galenos, exhortó en nombre de la población a que la Federación ponga atención pronto o, manifestó, hay riesgo de que la efectividad de las vacunas sea muy limitada en quienes cuentan con una de las dos inyecciones necesarias.

“Deben tener pronto estas segundas dosis porque no es tanto el tiempo que se deben de esperar, ya que la aplicación de la segunda dosis Pfizer debe contemplarse en las primeras cinco semanas después de aplicarse la primera. En la medida que se atrase puede variar la efectividad”, dio a conocer el profesional.

Quienes esperan el biológico adicional –necesario para aumentar el nivel de protección– son aquellos que recibieron la primera inyección en agosto y se vieron excluidos antes, puesto que solamente se emplearon 5 mil dosis para un total de al menos 70 mil fronterizos, es decir, no quedó cubierto el 93 por ciento.