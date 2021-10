‘Incumplen con descuento en testamentos’

Ciudad Juárez— Ante la saturación que existe en la oficina del Registro Público de la Propiedad para hacer el trámite del testamento con descuento, usuarios manifestaron que tras obtener su cita hasta el primer trimestre del próximo año, la dependencia ya no hizo válido el precio especial.

“Vine a hacer el trámite en julio y me rechazaron por el manuscrito y ya no pude venir por cuestión de salud, hablé por teléfono y me dijeron que tenía que hacer cita. Ya hoy (ayer) vine a pagar los trescientos y pico que piden y me dijeron que si los pagaba me respetaban el descuento y me agendaban hasta marzo, y dije que estaba bien, pero después me dijeron que estaban a la espera de ver si nos hacían válido el descuento, si no, tenía que pagar una diferencia”, dijo Leticia Payares, quien acompañaba a su esposo Carlos Ordaz.

Una situación similar fue la que denunció Juan Vicente Ontiveros, quien refirió haber acudido esta semana al Registro Público de la Propiedad para pagar el testamento con el 50% de descuento y programar su cita, sin embargo, al obtener su fecha para hacer el pago, el monto era de 788 pesos y no de 394 pesos, por lo que decidió no continuar con el proceso.

La titular de la dependencia en la Zona Norte, Karla Vergara Briseño, explicó que a todos aquellos que agendaron su cita durante septiembre y fueron programados para otros meses, les fue respetado el descuento del 50 por ciento, desmintiendo las versiones otorgadas por algunos de los contribuyentes.

Sin embargo, la funcionaria destacó que lo que pudo ocurrir es que a aquellas personas a las que se les programó su cita para el siguiente año debido a la saturación, podrían tener que pagar una diferencia en el costo del trámite como consecuencia del ajuste de tarifas.

“El testamento ológrafo se recibe todo el año, con la particularidad de que en septiembre se otorga un descuento a los derechos que se cobra; es un trámite accesible, sin embargo, ya se hicieron citas por lo que resta del 2021, lo que saturó nuestra agenda hasta febrero del año que entra; en esos casos a la gente que se atendió, pudo realizar su pago, pero como su documento está programado para el otro año, no sabemos si haya una actualización por parte de Recaudación de Rentas y esa parte se le explica a la persona, así que hay quienes prefieren esperar”, comentó.

De acuerdo con información de la dependencia, durante el llamado ‘mes del testamento’ dicha oficina gubernamental atendió un promedio de cien solicitudes diarias de información sobre el procedimiento del trámite, mientras que 18 documentos de este tipo fueron depositados por día ante el Registro Público de la Propiedad.

Vergara Briseño solicitó la comprensión de los usuarios por los tiempos de espera, ya que la cantidad de solicitudes de testamento, aunada a las peticiones de otros trámites, ha rebasado por momentos al número de trabajadores.

Aunque el descuento del 50 por ciento en el testamento ológrafo terminó ayer, las personas aún pueden solicitar dicho documento, pero a un costo apenas por debajo de los 800 pesos.

elara@redaccion.diario.com.mx