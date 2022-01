Incumple transporte con medidas anti-Covid

Ciudad Juárez.— El Gobierno estatal ha impuesto multas económicas a más de 73 camiones de transporte público por llevar exceso de pasajeros, y a otros 19 operadores por conducir sin cubrebocas.

Cada una de esas infracciones costó a los concesionarios un promedio de 6 mil pesos, informó el director de Transporte Público en la Zona Norte, Manuel Aguirre.

Tras hacer un pase de lista de los 13 inspectores que trabajan actualmente en Transporte, ayer el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, reconoció que sigue habiendo renuencia de los camioneros a respetar las medidas sanitarias.

“Hemos incrementado con nuevas unidades que hemos traído desde Chihuahua para tener mayor presencia en las calles”, dijo Valdez, y agregó que incluso compraron cinco autos nuevos que se incorporan a la mano operativa para vigilar este sector, al que también pertenece el transporte de personal.

Dijo que se está verificando el aforo al 70 por ciento de las unidades y que todos los usuarios porten cubrebocas.

“El pasajero que no cuente con su cubrebocas y que no sea posible otorgárselo, pues no se le va a permitir el acceso”, señaló.

En recorridos por algunas zonas de la ciudad, El Diario ha observado algunos camiones de transporte público con exceso de usuarios, pero también a los mismos pasajeros sin usar cubrebocas.

En algunas ocasiones, los conductores tuvieron que “reprenderlos” para que se los acomodaran.

Estas dos medidas, las del aforo y cubrebocas obligatorio, acaban de ser reincorporadas a inicios de año, luego de que el estado volviera al semáforo epidemiológico color naranja, ante un repunte de contagios de Covid-19.

Valdez dijo que los patrullajes se realizan en turnos, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Multa

6 mil pesos promedio