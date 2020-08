Incumple dirigente con retirar bloqueos

Ciudad Juárez— Uno de los líderes de los productores agropecuarios del centro del estado, Andrés Valles, no ha cumplido como el resto de los dirigentes con retirar los bloqueos de carreteras y de las oficinas de Gobierno del Estado, como lo acordaron en la reunión que tuvieron el viernes, dio a conocer el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.

“Nosotros cumplimos, la mayoría de los distritos de riego cumplieron y el que representa Andrés Valles no ha cumplido, porque dice él que no son los acuerdos, inclusive dice que no estaba, pero sí estaba, ahí está su firma de asistencia a la reunión”, afirmó.

Dijo que en la citada reunión tuvieron dos acuerdos, uno de ellos llevar a la mesa de negociaciones al Gobierno federal, y el Gobierno del Estado se comprometió a que si es necesario los acompañe el gobernador a la Ciudad de México, lo haría.

El otro acuerdo fue que de las dos turbinas que estaban abiertas en la presa Las Vírgenes se hiciera la gestión para que se cerrara una de las dos turbinas, y una vez cerrada, se procediera a levantar los plantones y bloqueos de los agricultores.

Eso son los dos principales acuerdos del viernes, dijo Mesta Soulé en conferencia virtual ofrecida ayer sábado en la tarde junto con el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, en la que se dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya cerró una de las turbinas de la presa, y se confirmó que a partir del lunes habrá reuniones para llegar a un acuerdo sobre el tema.

El secretario general de Gobierno destacó que el acuerdo fue que el retiro de los bloqueos era inmediato, que se retiraban al comprobar que se cerró la válvula y las reuniones a partir del lunes, todos cumplieron menos Valles, dijo el funcionario.

El secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, dijo que en las reuniones que se tengan desde el lunes se podrán ventilar todas las inquietudes que tienen los productores y confirmó que una de las válvulas de la presa fue cerrada, además de que se mantiene el ofrecimiento del Estado de que el gobernador acompañará a los agricultores, si es necesario, en pláticas ante el Gobierno federal.

El secretario Mesta dijo que en la primera reunión del lunes se van a revisar datos, los deben tener para una negociación exitosa, datos en la que apoye gente técnica de los agricultores, del Gobierno del Estado y de quienes manejan el agua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Conagua.