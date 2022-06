Inconforma a corporaciones resolución sobre extorsionadores

Ciudad Juárez— Los jefes policiacos de esta ciudad lamentaron la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la inconstitucionalidad de las penas de 30 a 70 años de prisión para los extorsionadores.

“Son delitos que difícilmente en la situación en la que encuentra en este momento el país se pueden erradicar, sí es una resolución que personalmente lamento, creo que la Corte no tiene el contexto de lo que ha sido la problemática del delito de extorsión en Chihuahua, particularmente aquí en Ciudad Juárez, no conoció los antecedentes que motivaron el que Chihuahua tuviera que tomar medidas tan extremas con una penalidad tan alta para este delito”, aseveró el fiscal Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

La resolución se tomó el pasado miércoles con tres votos a favor y dos en contra, para lo cual, la Corte consideró que estas penas máximas en el estado de Chihuahua no iban acordes con el resto del país.

Ante esto, el fiscal insistió en que particularmente esta frontera vivió una realidad diferente a la del resto del país, por lo que tuvieron que tomarse medidas drásticas.

“En su momento fue una actividad ilícita que puso en jaque a la ciudad, a la economía de esta ciudad y creo que esto no fue ponderado en la resolución (de la SCJN), no se analizaron esas circunstancias”, mencionó.

Otro punto importante analizado por el abogado es que el beneficio de la disminución de las penas alcanzará incluso a los extorsionadores que ya cumplen con una sentencia en su contra y que podrían obtener la libertad mucho antes de lo establecido por un juez. De acuerdo con información publicada por El Diario, con base en estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la entidad, de 311 personas detenidas por este delito 128 purgan esas penalidades máximas.

“Tampoco consideraron que es un delito que llevaba a cabo la delincuencia organizada y que quienes puedan verse beneficiados con una disminución de la pena pues no necesariamente se han reivindicado socialmente, lo que nos deja ver que no hay garantía de que no salgan a cometer el mismo delito”, advirtió.

Dijo que en lo que va del año es mínima la cantidad que se ha recibido de denuncias por el delito de extorsión, que se consideraba controlado.

“Ha sido un número muy bajo, creo que el trabajo que se ha hecho para la contención del problema ha sido bueno y en mucho tenía que ver la penalidad que este delito alcanzaba”, comentó.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, también lamentó la disminución de la penalidad por este delito.

“Yo creo que está mal, desde luego abre la puerta nuevamente a eso, por eso se pusieron esas sentencias de tan extensos años, para que no se llevara a cabo esa clase de delitos, no sé en dónde apreciaron otras cosas diferentes, desde mi punto de vista yo creo que no se cometió algo bueno, yo creo que las sentencias eran ejemplares para que no se llevaran a cabo esos delitos, pero no sé desde qué apreciación lo vieron”, refirió.