Incertidumbre ante término del Título 42

Ciudad Juárez.- La incertidumbre que ha provocado el fin del Título 42 (el próximo 11 de mayo a las 11:59 de la noche) y el falso rumor de que Estados Unidos tiene abierta “la puerta 40” para los migrantes, mantenían hasta ayer a más de mil personas de distintas nacionalidades acampando sobre el bordo del río Grande.

De acuerdo con los propios migrantes, algunos cruzaron la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso desde la tarde del domingo 30 de abril con la esperanza de ser recibidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza y ser liberados en Estados Unidos; sin embargo, hasta ayer al mediodía el último grupo había sido procesado el martes, mientras que la madrugada de ayer sólo había sido recibida una familia cuya mujer estaba embarazada.

“Tenemos días aquí, no nos dan ni agua, ni comida, ni nada. Estamos a la suerte de Dios. El lunes pasaron unas familias, pero pocas; otras el martes temprano, en la madrugada (…) no quieren pasar a nadie y hay muchos niños. No tenemos ni plata para comprar comida”, narró la venezolana Winderlys López al regresar a México a través del río internacional, para cruzar el bulevar Juan Pablo II y comprar agua y comida para sus hijos de 4, 6, 9 y 11 años de edad.

Dijo que su familia tenía dos meses en un albergue de esta frontera, del cual salieron ante los múltiples intentos fallidos de buscar una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One y los rumores de que estaban siendo recibidos en “la puerta 40”.

“La desesperación de (que) queremos entrar, queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos, queremos trabajar, una mejor vida. Y escuchamos que se estaban entregando y vinimos. Estábamos en un albergue, pero ya al salirse uno ya no puede regresar”, dijo la sudamericana de 27 años de edad.

De acuerdo con los migrantes que regresaban a México para acudir a una tienda de conveniencia en la que ayer había fila para ingresar a comprar comida, agua y cargar el celular, aunque la mayoría de las personas que permanecían en el bordo estadounidense eran de origen venezolano, también había personas de países como Haití, Ecuador y Turquía.

La tarde del jueves la lista sumaba cerca de 800 personas, quienes permanecían entre cobijas y casas de campaña, pero poco antes del anochecer un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza les pidieron que limpiaran el lugar para dejarlos entrar, por lo que los migrantes corrieron a tirar todo lo que tenían para protegerse del sol durante el día y del frío por las noches; no obstante, ayer aseguraron que no los recibieron.

La mañana de ayer, de acuerdo con los migrantes, la cifra ya era de unas mil 200 personas, y continuaba el arribo de personas a la puerta del muro ubicada en el marcador fronterizo número 40, a la altura del bulevar Villarreal Torres. Los propios migrantes comenzaron a organizarse en grupos de familias, mujeres con hijos, mujeres solas y hombres solos, los cuales están numerados.

Otros, como Maryuris y dos venezolanos más que forman parte de su grupo, buscaban regresar al cuarto que rentaban en la ciudad para poder bañarse, debido a que ya tenían tres días durmiendo en el bordo fronterizo. Explicó que la noche del jueves, después de tirar sus cosas, algunas personas lograron rescatar sus casas de campaña de la basura, mientras que ellos se quedaron sin cobijas, por lo que tuvieron que dormir sobre la tierra del bordo.

Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, informó ayer que hasta el fin de semana albergaban a cerca de 420 personas, pero ayer sólo tenían a 215 debido a que el resto decidió salirse para entregarse a la Patrulla Fronteriza, aunque ayer algunas familias ya querían regresar.

Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), destacó que el arribo de las personas al bordo fronterizo es parte de la desinformación que existe entre los migrantes, ya que en los albergues se les dice que la forma oficial de ingresar a Estados Unidos es a través de la aplicación CBP One.