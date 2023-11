Incentivan aprendizaje alumnos de la UACJ

Ciudad Juárez.- Estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la División Multidisciplinaria Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) expusieron alrededor de 10 proyectos en el edificio D que incentivan el autoaprendizaje de la comunidad estudiantil.

A través de computadoras portátiles, tabletas y portafolios de gran tamaño con información, se demostraron habilidades en baile, cocina, tejido, diseño en ropa, edición 3D y joyería.

“Esto fue un gran reto para nosotros porque era descubrir en lo que posiblemente pudimos ser buenos y queremos que los demás compañeros también se animen a explorar su lado creativo. Que no les dé miedo si no saben bailar, yo lo hice y me hizo sentir bien”, dijo Alejandro Rascón, uno de los estudiantes participantes.

Aunque se trató de un proyecto que cuenta como calificación final en la materia de “Procesos de Autoaprendizaje”, alrededor de 20 alumnos decidieron colocarlos en uno de los edificios a donde más concurren los alumnos para que se motiven a conocer actividades artísticas que los pueden incentivar.

“Es una excusa porque incluso el intentar cosas que antes te daban miedo te ayuda a darte cuenta de tu vocación o el principio de un emprendimiento”, dijo Rascón.

Mencionó que participó con un baile, el cual se grabó con un celular, para demostrarse a él mismo que podía dominar sus movimientos, “fue muy terapéutico”.

En una de las otras estaciones se encontraba Alejandra Meza, quien presentaba uno de sus trabajos realizados en un programa de edición.

"A mí me llamaba mucho la atención aprender a utilizar todas las herramientas que tiene, pero me daba miedo porque usualmente también es utilizado en edición para películas. Aunque estoy aquí por una calificación, busco incentivar a otros compañeros para que rompan sus propios sueños o exploren otros gustos", dijo Meza.