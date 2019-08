Incendio en subestación deja zonas sin agua

Ciudad Juárez— La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) reportó que presentó problemas en el suministro de agua en diversas zonas de la ciudad tras un incendio de transformadores de una subestación de energía, ubicada en la zona suroriente.

Ante la información la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su vocero Víctor Barba, señaló que el siniestro aconteció en una subestación particular de la empresa Intermex.

“Se informa que tenemos problemas con el suministro del servicio de agua en distintas zonas de la ciudad. Varios pozos se pararon debido a un incendio presentado en los transformadores de una subestación de energía eléctrica de la CFE”, informó la JMAS en un comunicado.

A esto, Barba contestó: “No es una subestación de CFE. Es una subestación de un particular. (Es una) Subestación particular de la empresa Intermex. Esto no corresponde a CFE”, dijo.

Este medio buscó la versión de Intermex, sin embargo, personal de la empresa dijo que no se encontraba Luis Álvarez, su ingeniero de mantenimiento, para dar una versión respecto al suceso.





[email protected]