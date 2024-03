Inaugurarán estatuas hasta después de la veda electoral

Ciudad Juárez.- A casi dos años de que el Ayuntamiento aprobó instalar los monumentos al político y luchador social Heberto Castillo Martínez y al fundador del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín, se proyecta inaugurarlos después de la veda electoral, es decir en el segundo semestre del año, afirmó la regidora Austria Galindo Rodríguez, coordinadora de la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural.

“Yo creo que es mejor pasar la inauguración después de la veda, son hombres que hicieron grandes cosas en vida y no hacerles el evento que se merecen no me parece correcto”, mencionó.

Lo mismo para la colocación del monumento al exalcalde Francisco Villarreal Torres y para la reubicación del busto de Luis Donaldo Colosio, aseguró.

Adecúan los espacios

Indicó que las estatuas ya están listas y sólo se están adecuando los lugares donde se ubicarán. El de Manuel Gómez Morín se instalará en el parque Fuentes del Valle de avenida Manuel Gómez Morín y avenida de Las Fuentes y para ello se hicieron obras de remoción en el lugar.

“El de Gómez Morín ya está todo, en el parque había cosas que atender; la limpieza y reforestación y sería la colocación de la pieza”, mencionó.

En abril de 2022, el Cabildo aprobó erigir los monumentos a Heberto Castillo Martínez y a Manuel Gómez Morín, así como la reubicación del busto de Luis Donaldo Colosio y la colocación de una placa en honor al general Francisco Villa.

El costo de la reubicación y de las nuevas obras es de poco más de 5 millones de pesos e incluyen la intervención de los parques donde se ubicarán, presupuesto que será de la Dirección General de Desarrollo Urbano, se informó.

En el caso del monumento a Francisco Villarreal Torres, el Cabildo aprobó instalarlo en la administración municipal pasada.

Se había acordado ubicarlo en Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles, pero se decidió cambiarlo de lugar y ahora se instalará en la calle Azucenas, casi esquina con la avenida Juárez, donde hay un espacio para edificar una pequeña plazuela.

Monumento a Francisco Villarreal

Inicialmente la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural propuso que el monumento del expresidente se colocara sobre la banqueta de la avenida Juárez, casi esquina con calle Azucenas, pero activistas indicaron que ahí estorbaría a las personas en sillas de ruedas e invidentes que usan la línea podotáctil.

Finalmente, tras visitas a campo se revisó que a unos metros del lugar original, sobre la calle Azucenas, hay más espacio y además de instalar el monumento se puede construir una placita.

La estatua es de bronce y fue donada por el Consejo Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien hizo la petición para instalarla en la ciudad desde la administración municipal pasada.

El costo de la obra fue de 40 mil dólares, y se elaboró por el artista Pedro Francisco Rodríguez.

El monumento es una efigie de cuerpo completo del exalcalde Francisco Villarreal sentado en una silla plegable para hacer alusión a la huelga de hambre que sostuvo en su lucha libertaria demandando de la Federación un trato justo, no sólo de mayores ingresos para la ciudad, si no buscando el fortalecimiento de todos los municipios del país, se informó.

