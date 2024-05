Inauguran candidatos y asociaciones civiles anti-monumento frente a presidencia

El candidato a la presidencia municipal de la coalición Juntos Defendamos Chihuahua, Rogelio Loya y Manuel Dick Alarcón, candidato a diputado federal por el distrito 03, de la coalición Fuerza y Corazón por México, inauguraron esta mañana un antimonumento denominado “Cruzrrupción”, el cual asemeja los 30 millones de pesos que costo la mansión que presuntamente adquirió Cruz Pérez Cuellar, alcalde con licencia y candidato a la reelección por Morena, a través de un prestanombres, misma que fue asegurada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Rogelio Loya, manifestó que, “este es el mejor lugar donde pudo haber quedado, para que los ciudadanos que acudan a la presidencia a realizar alguna gestión o a solicitar algún beneficio para sus colonias, vean que ese beneficio no llegó por lo corrupto que es el alcalde con licencia, por eso no tienen calles buenas, no tienen parques, tampoco seguridad, pues es gracias a la corrupción que ha generado Cruz Perez Cuellar”, dijo.

Por su parte, Manuel Dick Alarcón, expresó que, “el antimonumento “Cruzrrupción” es lo que representa hoy en día ciudad Juárez, que ha estado plagada de corrupción en esta administración, la corrupción proviene del latín corruptio, que es, chingarse la lana de los juarenses”, explicó el candidato.

Agregó que, “en un esfuerzo por destacar la lucha contra la corrupción, se ha presentado en Ciudad Juárez el Antimonumento "Cruzrrupción", una obra que busca visibilizar y combatir la corrupción encarnada por Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal con licencia de la ciudad que busca reelegirse con el desvío de más de 400 millones de pesos y una opacidad de 2,100 millones de pesos, dinero de los juarenses”.

A través de su diseño, "Cruzrrupción" desafía a la comunidad a reflexionar sobre las consecuencias de la mala gestión y el abuso de poder en el municipio.

Finalmente, Javier Piñón, integrante de la organización nacional “Sí por México”, mencionó que, “el candidato por morena a la presidencia municipal va por las calles hablando de supuestas obras que ha hecho, pero en realidad lo único que hizo fue pura corrupción y el Plan Estratégico de Juárez lo mencionó hace algunas semanas, al informar que más de cinco mil millones de pesos no fueron licitados por este gobierno, fueron adjudicados de manera directa y eso es corrupción”, concluyó.