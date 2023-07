Inaugura Adán mural de 'buenos' y 'malos' en Cd. Juárez

Ciudad Juárez, México.- Adán Augusto López inauguró un mural en la Universidad Cultural de Ciudad Juárez que plasma el lado "bueno" y "malo" de la historia de los ex presidentes de México.



El mural esta dividido por un árbol que florece del lado derecho con los rostros del Presidente López Obrador y los ex presidentes enaltecidos por el tabasqueño, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Francisco I. Madero.



Del lado insigne, también figuran los ex presidentes Venustiano Carranza, Adolfo Ruiz Cortines, así como los revolucionarios Francisco Villa, Emiliano Zapata, y los insurgentes Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón.



El mural también exalta uno de los proyectos insignia de la actual administración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).



En tanto, el lado izquierdo del mural, con tintes más sombríos y aves carroñeras al acecho, aparecen los retratos Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, calificados por López Obrador como conservadores.



"Son momentos de cambio en el país, se ha dado un giro a la política pública en México. Ahora, se privilegia la política social, de la inclusión social, de sentar las bases para que ya no haya marginación, para que ya no haya olvido en nuestro país", destacó el Secretario de Gobernación.



"Eso es lo más importante de la Cuarta Transformación y, sin duda, lo fundamental es que ha iniciado ya la revolución de las conciencias en este país, cuando era impensable que el pueblo sea el que manda, el que ordena, ahora se haya concretizado", expresó.



Augusto López dijo que si bien los opositores podrán ganar algún día un municipio o un gobierno de estado, lo que nunca podrán detener es la revolución de las conciencias.



"Esa es irreversible. Eso es lo más importante del movimiento de transformación, que ahora se vive en el país", sentenció.



A su llegada a Ciudad Juárez, el aspirante a la candidatura de Morena afirmó que el flujo migratorio ha ido a la baja y que el gobierno debe generar condiciones para que no se muevan de región de origen.



"Habrá que reconocer que ha bajado el flujo migratorio, yo creo que a futuro lo que tenemos que hacer es seguir garantizando el libre tránsito y generar condiciones, por ejemplo, para que muchos puedan quedarse en sus zonas de origen", opinó el tabasqueño.



El aspirante a la candidatura de Morena ejemplificó que tras su paso por Martínez de la Torres, Veracruz, la semana pasada, existen 15 mil hectáreas de limón persa de importación y que cada hectárea requiere de al menos 4 mil campesinos.



"Estamos hablando de unos 500 mil trabajadores de mano de obra en la región, de eso se trata", consideró.



También resaltó que se mantienen las investigaciones por el incendio en una estancia migratoria ubicada en esa localidad y que algunos funcionarios ya están bajo proceso, como el caso de Francisco Garduño, comisionado del INM, sujeto a proceso penal por ejercicio indebido del servicio público, tras la muerte de 40 migrantes en un incendio.