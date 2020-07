Impune, homicidio de Isabel Cabanillas

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Seis meses después del homicidio de la activista Isabel Cabanillas, el caso sigue impune. Ayer se cumplieron los primeros seis meses de que fue asesinada de un disparo en la cabeza la noche del pasado 18 de enero en el corredor seguro de la zona Centro y no hay avances en las investigaciones, reprocharon organizaciones.

“Hasta la fecha no se ha calificado como feminicidio”, dijo una integrante del movimiento Hijas de su Maquilera Madre, que habló bajo anonimato sobre el caso.

Tampoco se ha resuelto que se considere como un crimen político, por el activismo que Isabel hacía contra la militarización y la instalación de una mina canadiense en la zona de Samalayuca, agregó.

Al día siguiente del asesinato, el 19 de enero de este año, el gobernador Javier Corral condenó el ataque y se comprometió a que no habría impunidad. “Habrá justicia y este cobarde no quedará impune”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, ninguna de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género ha dado con el responsable.

El fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, dijo ayer que no se ha logrado establecer la identidad de los agresores, y calificó el caso como “complejo y difícil”.

Además de que en su entorno no se ha detectado la existencia de una condición previa asociada a algún conflicto o alguna amenaza.

“La investigación continúa y seguimos buscando indicios que nos permitan dar con los responsables de la agresión”.

Para las Hijas de su Maquilera Madre “es muy evidente que (el homicidio) tuvo que ver con su actividad política”.

“Nosotros seguimos pisando el callo, aunque es una cuestión política, porque no hay nada que tenga que ver Isabel en el narcotráfico: no consumía drogas, no las vendía. Entonces seguimos insistiendo que el disparo en la cabeza fue planeado”.

Ayer, en redes sociales, diferentes colectivos feministas recordaron a la pintora y activista.

“Isa Vive. 6 meses sin Isabel. 6 meses sin justicia”, reza una de las pancartas que promovieron en el marco de los nulos avances en las investigaciones.

Por su parte el vocero de la FEM, Julio Castañeda, dijo que se sigue trabajando, pero desestimó hacer más comentarios sobre los avances, los cuales, afirmó, están bajo reserva.

“Se está trabajando desde luego todavía, está en investigación esa carpeta. Pero por la propia naturaleza del asunto, me pidieron que se mantuvieran en reserva todavía los datos que se tienen”, alegó.

‘No se sabe nada’

“Siempre se relaciona el asesinato con arma de fuego, pero ni con esa vía ni por feminicidio. En este caso ha sido difícil probar que fue un acto de misoginia”, dijo la integrante del movimiento.

Y añadió que “el hecho de que ella haya sido activista, muy activa contra la militarización, contra la mina que quieren instalar en Samalayuca, tiene que ver con asesinatos que ocurren en el país, por trasnacionales que quieren llegar a la fuerza, con despojo”.

En realidad, se trata de un feminicidio político, como buscan que se etiquete este delito.

“Nosotros no descartamos todos estos casos que hay en el país y que tienen que ver con Juárez porque fue de la misma forma, y como de alguna forma es asociado al narco, se deja a un lado”.

Expresó que, aunque la muerte pudiera estar ligada al narcotráfico, las autoridades se niegan a clasificar el tema como feminicidio al no entender que estas organizaciones delictivas portan armas y ahí las mujeres son más vulnerables.

La organización Red Mesa de Mujeres es la que lleva el acompañamiento legal para la víctima, pero ayer ninguna representante atendió llamadas telefónicas para conocer un posicionamiento sobre estos primeros seis meses del asesinato.

Por ahora lo que se sabe es que “no se sabe nada. No tenía ningún enemigo, agotaron las líneas de investigación con la familia, con los amigos, con su expareja; realmente no hay motivos de parte de ella, de que tuviera algún enemigo”, agregó.

Pero fue algo planeado y muy certero, alguien que la estaba vigilando y la esperó a fuera del bar, por lo que es muy evidente que tiene que ver con su actividad política, expresó.

A pesar de que existe un video donde se ve al asesino, no se ha reconocido al auto ni al responsable, dijo.

La FEM realiza indagatorias

La titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), Wendy Chávez, dijo que el Ministerio Público trabaja en la investigación del crimen de Isabel Cabanillas.

Explicó que se han recabado más de 40 testimonios, se han elaborado cinco peritajes más siete informes de análisis. Este trabajo realizado aún no permite determinar el móvil del crimen reportado en la zona Centro.

Datos de la Fiscalía General del Estado obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que de enero a junio del año en curso fueron asesinadas 93 mujeres, sin embargo, el número de víctimas llegó a 100 este mes de julio al ser privadas de la vida en hechos violentos otras siete féminas, entre ellas una menor de edad.

La información oficial también refiere que el Centro de la ciudad, donde se encuentra el “Corredor Seguro”, concentra la mayor incidencia de asesinatos, con 15 víctimas sólo en el primer semestre del año.

