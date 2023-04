Impulsan la ciencia y la tecnología

Ciudad Juárez.- A través del taller que impartió la organización Family Ties & Wings en el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA), fue como el estudiante Brian Herrera aprendió sobre la vida de los astronautas y cómo se construye y se lanza un cohete, actividad que sólo había podido experimentar mediante videos en redes sociales.

Al igual que el adolescente, alrededor de 40 jóvenes de la Casa Kolping participaron ayer en la capacitación de dicho taller, avalado por la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU, por sus siglas en inglés), así como por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), cuyo propósito fue impulsar a los estudiantes el gusto por la ciencia y la tecnología.

“Me interesa la exploración de vidas en otros planetas, y los he descubierto en Youtube, fenómenos científicos que no sabía que existían; está bien que platiquen sus conocimientos para que otra gente se interese y puedan hacer descubrimientos que otros no pudieron”, dijo el estudiante de tercer año de secundaria que aspira a estudiar robótica y física.

Dichos cohetes tenían una altura aproximada de 30 centímetros, y como parte de su armado incluían un propulsor y un lanzador, que permitió que los artefactos alcanzaran una altura cercana a los 300 metros, indicó Karla de la Torre, quien impartió el curso.

José María Reyes, coordinador del área de Comunicación de CASA, informó que la capacitación continuará este día con el ensamblado de 15 cohetes que fueron creados por los estudiantes de Casa Kolping, y que serán lanzados por ellos mismos.

“Un conocimiento más cercano de lo que es el espacio, de lo que ha avanzado, hay hasta alguna referencia de muchos ingenieros mexicanos que trabajan en la NASA en Estados Unidos, como un ejemplo para los chicos que están aquí”, mencionó.

Fue hace 29 años que se creó CASA, con el objetivo de apoyar a menores en situación vulnerable para que continúen con sus estudios, y con ello erradicar el reclutamiento de los adolescentes al crimen organizado, desempleo y la falta de oportunidades.

Son más de mil 200 menores los que aprenden oficios como la bisutería, música, carrocería, reparación de celulares y clases de cocina, se informó.