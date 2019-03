Impulsan a productores locales en El Chamizal

Ciudad Juárez— Con el objetivo de impulsar a productores locales y promover productos que cuiden el medio ambiente y la salud, ayer se llevó a cabo la primera edición de Farmer’s Market Juárez, mercado de productos naturales, orgánicos y ecológicos en las inmediaciones del Parque El Chamizal.

Lara de Santiago y Nancy Pereda, organizadoras del evento, expusieron que esta iniciativa también busca que los juarenses conozcan las alternativas saludables que existen en la frontera y que cada tercer domingo de mes puedan unirse más comerciantes interesados en proteger al medio ambiente.

Algunos de los productos que ayer estuvieron a la venta en 16 exposiciones, fueron salsas caseras, palomitas de sabores, frutos deshidratados, popotes ecológicos, champús y jabones sin químicos, además del lanzamiento de pañales y toallas sanitarias ecológicas.

“Manejo la marca Sunny Bebé, son pañales ecológicos de tela; inicié el proyecto principalmente cuando nació mi niña hace casi seis años, ella se rozaba mucho y busqué una alternativa para que no le pasara, con ello me llegó la oportunidad de conocer el ecologismo y zero waste”, dijo Flor Chávez, comerciante.





Cuidan el planeta y a los bolsillos

Exhortó a la comunidad a conocer este producto que cuida no sólo la piel de los bebés, sino también el planeta y los bolsillos de quienes lo adoptan.

“Me toma media hora hacerlos, ya tengo algo de práctica y también tengo las toallas sanitarias de tela femeninas. La marca se llama Magina y también son hechas en casa, yo también me rozaba mucho y busqué una alternativa para evitar eso y me llegó de la mano con los pañales hace ocho meses”, dijo.

Como parte de los sabores de este mercado, Sara Rivas Juárez, de 65 años de edad, endulzó los paladares de los asistentes con sus salsas artesanales familiares con las que promueve los productos de la región.

“Para todos los que empezamos, los pequeños empresarios, nos parece muy bien para dar a conocer nuestros productos, necesitamos todos unirnos y hacer sinergia para que podamos ayudar a la gente y que sobresalgamos”, expresó.

El evento fue planeado durante dos meses y se espera una positiva respuesta de la comunidad para poderlo realizar cada domingo en el parque Dos Generaciones de El Chamizal.

“Parte de lo que queremos es crear conciencia de ayudar un poco en consumir productos orgánicos y lo que sean productos sustentables y biodegradables, entonces creo que la gente cada vez está más familiarizada y le interesa cómo aportar”.





Ofrecen

• Salsas caseras

• Palomitas de sabores

• Frutos deshidratados

• Popotes ecológicos

• Pañales y toallas sanitarias





