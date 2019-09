Impulsada por el dolor

A pesar de que en los últimos cinco meses, la tragedia tocó dos veces la vida Maribel Chávez, responsable del comedor El Refugio, su dolor la impulsa a continuar con la misión de alimentar a niños del suroriente de la ciudad, aunque uno de sus hijos quien también le ayudaba a atender el lugar, ya no está.

El pasado 31 de agosto Maribel salió del comedor para recoger una donación de ropa, al regresar los vecinos le dijeron que algo había pasado en la casa de su hijo, pero cuando llegó ya estaba muy grave, murió en el hospital, Irvin fue el segundo hijo que le arrebataron de su vida.

“Era muy lindo mi hijo, si yo no estaba él les servía, les hacía el almuerzo, había algunas veces que yo no estaba y cuando estaba cerrado si laguna persona tocaba a pedir algo, los pasaba y les daba de comer”, platicó Chávez.

Recordó que su hijo regalaba despensas a las familias que no tenían para comer, y la acompañaba cuando necesitaba salir para comprar alimentos o por alguna donación, o se encargaba del comedor cuando ella enfermaba.

Maribel contó que su hijo asistía a la congregación Olivos cada fin de semana, lugar en donde aprendió junto con los demás miembros de su familia a servir a la comunidad.

“Cuando el comedor estaba cerrado, ellos se ponían tristes, él me decía que me levantara, que les hiciera de comer, era su mismo espíritu de servicio de dar y ayudar”, añadió la responsable del comedor.

Irvin tenía 20 años y murió cinco meses después de que su hermana también fuera privada de la vida.

Aunque durante los 16 años ha tenido que enfrentar diversas adversidades, ha sido gracias a las donaciones de la comunidad juarense, organizaciones civiles, religiosas y del municipio que ha podido mantener todo ese tiempo el funcionamiento del comedor. Maribel tuvo también el apoyo de la comunidad para poder sustentar los gastos de los funerales de sus dos hijos.

“No me quejo, gracias a Dios que cuando mandé el mensaje para el funeral de mi hijo a las personas que me apoyan, me enviaron dinero y gracias a Dios completamos, y de mi hija fue igual”, comentó la responsable de El Refugio. El comedor El Refugio se localiza en la calle Atrás quedó la huella, en colonia Carlos Chavira y atiende alrededor de 100 personas, entre ellos 12 adultos, provenientes Tierra Nueva, San Francisco y Olivia Espinosa.

“Realmente me duele muchísimo, cómo puede ser, los primeros días estaba disgustada, me da mucha pena pero estaba disgustada con Dios, porque le dije: tú me prometiste que ibas a cuidar a mis hijos, y qué es lo que está pasando, yo sigo la obra que él nos puso, empezó cuando esto era un cuarto chiquito, pero después recapacité: mi misión debe continuar, yo no puedo dejar a las familias sin comer”, manifestó Maribel Chávez.





