Impulsa calor el consumo de sueros

Ciudad Juárez.- Con la entrada de la temporada de verano aumentó en un 30 por ciento la venta de sueros y electrolitos orales en sobre, según reportaron farmacéuticas de la localidad.

Algunos negocios reportaron que también subió el consumo de agua embotellada en sus locales y las bebidas azucaradas.

PUBLICIDAD

En el centro de la ciudad, un negocio de este rubro reportó que en verano sus ventas suben hasta un 30 por ciento con la comercialización de suero, bebidas azucaradas y agua embotellada.

De acuerdo con Armando Orozco, mencionó que de manera diaria vende en promedio alrededor de 10 botellas de sueros, 10 más de bebidas endulzantes y 140 botellas de agua de un litro por semana.

“Lo que más se llevan son sueros con electrolitos y agua, en esta temporada sube más o menos un 30 por ciento, pero sube aún más cuando entra la canícula, como un 50 por ciento la venta, y a finales de agosto todo vuelve a la normalidad”, dijo el entrevistado.

Mario Mendoza cargaba en sus manos un suero de marca reconocida que lo hidrata, dijo, mientras se baja de un camión de transporte público que tomó desde la avenida De las Torres.

“Está duro el sol y el calor, trato de comprar agua, pero ahora entré a una Similares para agarrar un suero, porque hay días que no aguanto, trabajo en un área en donde hay máquinas y el clima se pone ahí muy caliente, y luego tengo que agarrar otro camión”, comentó Mendoza.

Al suroriente de la ciudad, en la colonia Pradera de Oriente se venden electrolitos a 8 pesos que se terminan más rápido, pues es frecuente que por el precio las familias los soliciten más, dijo Marina García, empelada de una farmacia.

Mencionó que las ventas aumentaron desde el mes pasado entre un 30 por ciento, a pesar de que consideró que la venta es baja debido a que hay expendios en donde también ofrecen agua y sueros; sin embargo, los clientes siguen llevando también agua y sueros multivitamínicos.

La farmacia vende por semana alrededor de 140 sueros de varias marcas, y de los electrolitos en sobre se venden cinco diarios, pero en ocasiones se les terminan en un día, pues hay familias que se llevan hasta ocho sobres diarios, pero en promedio los clientes compran hasta 35 sobres por semana, agregó García.

“Ya no hay sobres, no alcancé, ésos son de los que prefiero llevar porque son muy económicos y se me hacen mejor, me rinden mucho, y la verdad no tengo dinero para comprar uno embotellado que me cuesta 20 pesos o más, son cuatro niños, no me alcanzaría”, mencionó Lucia Gómez Ramírez.