‘Imposible frenar renovación de Morena’

Luego de que la presidenta nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky Gurwitz, propuso suspender el proceso de renovación de la presidencia nacional con el argumento de que no existen condiciones de seguridad y el amaño en el padrón utilizado, el dirigente estatal de ese partido, Martín Chaparro Payán, consideró que no hay probabilidades de frenar el proceso.

“Es muy difícil parar el proceso interno, no hay ninguna posibilidad de que suceda, la única instancia capaz de realizarlo es el Instituto Nacional Electoral (INE) en caso de que no hayamos completado las asambleas, pero no es el caso”, aseguró.

El fin de semana pasado se realizaron asambleas distritales para la elección de consejeros, que se encargarán de la renovación de los organismos estatales y nacional de Morena en Baja California Norte, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Nayarit, en las que se suspendieron 21 cónclaves por actos de violencia, diferencias internas y falta de quorum.

Únicamente Chihuahua, Baja California Sur y Nayarit reportaron la totalidad de sus asambleas celebradas.

“Solamente el INE podría suspender el proceso si hacemos las cosas mal y no cumplimos con las asambleas, de todas maneras los estados que tuvieron anomalías pueden repetirlas antes del 23 de noviembre”, apuntó el dirigente.

Señaló que a nivel local sólo hubo dos incidentes: el primero en el distrito 04, donde se clausuró el salón donde se desarrollaría el concilio y tuvo que hacerse en el estacionamiento del lugar, y en el distrito 02 donde, de acuerdo con Chaparro Payán, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) trataron de boicotear la reunión.

“Detrás de los conflictos que se dieron están otros partidos. Si identificas a esta gente anda haciendo escándalo, a quienes les interesa que Morena no avance es a los otros institutos políticos”, consideró.

En relación a presuntas solicitudes de cancelación de las asambleas aquí, Chaparro Payán adelantó que “nadie ha puesto elementos de prueba para asegurar que haya habido ‘amaños’ en el proceso interno en Chihuahua. Mientras no haya una denuncia formal nadie puede decir otra cosa”.

Los 90 consejeros estatales de Morena que fueron elegidos el fin de semana pasado serán los encargados de elegir a los integrantes del nuevo comité ejecutivo estatal de ese partido el próximo 10 de noviembre.

Después, junto con los otros representantes de los 300 distritos electorales en el país, viajarán a la Ciudad de México para asistir a la asamblea nacional los días 23 y 24 de noviembre para elegir entre ellos a los 200 consejeros nacionales que votarán por el nuevo comité ejecutivo nacional de Morena.





