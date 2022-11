Implementarán policías municipales operativo en el Buen Fin

Ciudad Juárez.- Elementos de Seguridad Pública y de la Coordinación de Seguridad Vial implementarán un operativo en centros comerciales a partir del jueves 17 y hasta el lunes 21 de noviembre, con motivo del Buen Fin, se anunció esta mañana en rueda de prensa.

Habrá agentes pedestres y a bordo de unidades en tiendas y en desarrollos comerciales donde se espera mayor afluencia, aseguró el secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales.

El funcionario recomendó a los ciudadanos llevar consigo los montos necesarios para sus compras, no dejar en el interior de sus vehículos objetos de valor ni usar cajeros automáticos donde no haya luz o no haya gente alrededor.

La presencia de los policías y agentes viales será desde que abren las tiendas hasta que cierran, aseguró el coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez.

“En todos los centros comerciales vamos a estar presentes, donde hay flujo importantes, a pie y en unidades, en recorridos”, mencionó el secretario de Seguridad Pública.