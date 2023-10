Implementa Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante: 'No te dejes engañar'

“No te dejes engañar”, es la alerta que da la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) a las personas migrantes al desmentir diez rumores falsos que se difunden a través de redes sociales o boca a boca sobre la aplicación CBP One.

A través CBP One, las personas migrantes pueden gestionar una cita para ingresar de manera regular a Estados Unidos; sin embargo, en los rumores falsos entorno a la aplicación han provocado en las últimas semanas que muchas personas salgan de los albergues para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza o que decidan no esperar una cita.

El primer rumor falso es que la aplicación cerró o que va a cerrar, indicó la organización internacional. A mediados de septiembre era frecuente en el bordo del río Bravo que los migrantes argumentaran que personal migratorio les había asegurado en el sur de México que la aplicación había terminado el 14 de septiembre, aunque otros aseguraban que el 18 y unos más que el 28 del mismo mes.

Otro rumor falso aclarado por HIAS es el que la cita se obtiene más rápido borrando el registro y creando uno nuevo a diario o regularmente, así como el que las citas se asignan por orden cronológico conforme al número de folio.

Algunas personas también creen que se necesita un pasaporte para registrarse en la aplicación o que las personas que se inscriben en grupo obtienen cita más rápido, por lo que incluso a través de redes sociales tratan de conseguir compañeros de registro para formar un grupo de más personas.

Otros rumores desmentidos por HIAS son que la aplicación da preferencia a personas de ciertas nacionalidades, que las personas que se inscriben con personas menores de edad obtienen citas más rápido y que la información debe escribirse con mayúsculas.

La organización que apoya a las personas migrantes en Ciudad Juárez en espacios como los albergues y el programa Iniciativa Catedral, en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, también aclaró que es mentira que la aplicación no le da cita a las personas mexicanas.

El Diario ha detectado que dicho rumor es frecuente entre las personas de distintas nacionalidades, quienes creen que CBP One es un programa habilitado únicamente para las personas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, por lo que al bajar del tren algunas argumentan que su única opción es caminar hasta la frontera para cruzar el río Bravo/Grande y entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza; sin embargo, la aplicación otorga citas a todas las nacionalidades.

“La aplicación móvil CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para incentivar a los no ciudadanos a utilizar procesos y vías legales, seguras y ordenadas y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada. En agosto, la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de CBP procesó a más de 45 mil 400 personas con citas de CBP One en los puertos de entrada”, informó el gobierno de Estados Unidos.